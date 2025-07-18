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Президент Чехії підписав закон про заборону комуністичної пропаганди

Київ • УНН

 • 1606 перегляди

Президент Чехії Петр Павел підписав поправку до кримінального кодексу, яка криміналізує пропаганду комуністичної ідеології. Законодавство передбачає до п'яти років ув'язнення за підтримку рухів, що пригнічують права людини або розпалюють ненависть.

Президент Чехії підписав закон про заборону комуністичної пропаганди

Президент Чехії Петр Павел у четвер, 17 липня, підписав поправку до кримінального кодексу країни, яка криміналізує пропаганду комуністичної ідеології, ставлячи її в один ряд з нацистською пропагандою. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Оновлене законодавство передбачає тюремне ув’язнення терміном до п’яти років для будь-кого, хто "створює, підтримує або пропагує нацистські, комуністичні чи інші рухи, які явно мають на меті придушення прав і свобод людини або підбурювання до расової, етнічної, національної, релігійної чи класової ненависті".

Зміни стали відповіддю на заклики чеських історичних інституцій, зокрема Інституту вивчення тоталітарних режимів, які вважали чинне законодавство юридично незбалансованим.

Комуністична партія Богемії та Моравії (KSČM), яку очолює євродепутатка Катаржина Конечна й яка нині є частиною нового виборчого альянсу під назвою "Stačilo" ("Досить"), засудила це рішення як політично вмотивоване.

Це ще одна невдала спроба витіснити KSČM за межі закону та залякати критиків нинішнього режиму

- йдеться в заяві партії.

Як пише видання наразі незрозуміло, як новий закон застосовуватиметься до таких партій, як KSČM. Хоча партія наразі не має представництва в парламенті, останні опитування дають її альянсу 5% підтримки — достатньо, щоб повернутися до нижньої палати на виборах у жовтні.

Президент Чехії презентував свій план післявоєнної відбудови України10.07.25, 15:53 • 2363 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Петр Павел
Чехія
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