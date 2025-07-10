Президент Чехії презентував свій план післявоєнної відбудови України

Президент Чеської Республіки Петр Павел у Римі презентував свій план післявоєнної відбудови України, який передбачає створення амбітної рамкової архітектури з приватним капіталом, інституційними реформами та спільною відповідальністю союзників. Про це Павел сказав під час виступу на Конференції з відбудови України, передає кореспондент УНН.

Зараз нам потрібен більш амбітні рамкові конструкції, де буде приватний капітал, інституційні реформи та стратегічне бачення. Я хочу зараз сказати про основні стовпи такої стратегії. Це не вичерпний список, але це важливі елементи для архітектури, які ми вважаємо важливими - сказав Павел.

За його словами, по-перше, необхідна більш широка коаліція, яка зблизить ЄС з США, Великою Британією, Канадою, Японією. Він наголосив, що відбудова такого розмаху повинна базуватися на спільній відповідальності.

По-друге, необхідно рухатися від фрагментованої співпраці до об’єднаної, необхідно мати центр, який може спрямовувати такі напрямки, забезпечуючи доставку та моніторинг.

"Це також передбачає розповсюдження платформи, де ми можемо відслідковувати, що відбувається", - додав Павел.

Він наголосив, що по-третє, відбудова повинна бути рушійною силою, якою керують окремі особи та учасники.

"Ми повинні мати спільні інструменти, наприклад, спільні позики і використання замороження російських активів, щоб підтримувати процес відбудови", - зазначив Павел.

Четверте, українська відбудова повинна рухатися з інтеграцією в єдиний європейський ринок.

Нагадаємо

Відбудова і модернізація України після закінчення війни з росією буде коштувати, приблизно, 1 трлн доларів на період у 14 років.