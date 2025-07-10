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Президент Чехии представил свой план послевоенного восстановления Украины

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Президент Чехии Петр Павел в Риме представил план послевоенного восстановления Украины. Он предусматривает привлечение частного капитала, институциональные реформы и общую ответственность союзников.

Президент Чехии представил свой план послевоенного восстановления Украины

Президент Чешской Республики Петр Павел в Риме представил свой план послевоенного восстановления Украины, который предусматривает создание амбициозной рамочной архитектуры с частным капиталом, институциональными реформами и общей ответственностью союзников. Об этом Павел сказал во время выступления на Конференции по восстановлению Украины, передает корреспондент УНН.

Сейчас нам нужны более амбициозные рамочные конструкции, где будет частный капитал, институциональные реформы и стратегическое видение. Я хочу сейчас сказать об основных столпах такой стратегии. Это не исчерпывающий список, но это важные элементы для архитектуры, которые мы считаем важными

- сказал Павел.

По его словам, во-первых, необходима более широкая коалиция, которая сблизит ЕС с США, Великобританией, Канадой, Японией. Он подчеркнул, что восстановление такого размаха должно базироваться на общей ответственности.

Во-вторых, необходимо двигаться от фрагментированного сотрудничества к объединенному, необходимо иметь центр, который может направлять такие направления, обеспечивая доставку и мониторинг.

"Это также предусматривает распространение платформы, где мы можем отслеживать, что происходит", - добавил Павел.

Он подчеркнул, что в-третьих, восстановление должно быть движущей силой, которой управляют отдельные лица и участники.

"Мы должны иметь общие инструменты, например, общие займы и использование замороженных российских активов, чтобы поддерживать процесс восстановления", - отметил Павел.

Четвертое, украинское восстановление должно двигаться с интеграцией в единый европейский рынок.

Напомним

Восстановление и модернизация Украины после окончания войны с россией будет стоить, примерно, 1 трлн долларов на период в 14 лет.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Петр Павел
Рим
Европейский Союз
Канада
Великобритания
Чешская Республика
Япония
Соединённые Штаты
Украина
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