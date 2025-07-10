Україна потребує 1 трлн доларів на відбудову після війни - Шмигаль

Відбудова і модернізація України після закінчення війни з росією коштуватиме буде коштувати, приблизно, 1 трлн доларів на період у 14 років. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

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Під час виступу на засіданні Української платформи донорів міністерського рівня в межах URC-2025 голова уряду озвучив концепцію, яка передбачає створення двох фондів в розмірі 1 трлн доларів:

перший фонд - це "Фонд Україна" на 540 млрд доларів. Саме стільки за оцінкою Світового банку коштуватиме відбудова України. Цей фонд формуватиметься за рахунок конфіскованих російських активів, а також спеціального податку на експорт російської сировини;

другий фонд - це Європейський структурний фонд на підтримку України обсягом 460 млрд доларів. Це буде платформою для інвестицій європейського приватного сектору в українське виробництво.

Також Шмигаль окреслив два стратегічних завдання, які стоять перед Україною:

підтримувати і посилювати санкційний тиск на росію;

забезпечити достатню кількість фінансових ресурсів, аби Україна могла протистояти російській агресії та пов’язаними з нею викликами.

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Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив про необхідність "Плану Маршалла" для відбудови України після припинення війни.