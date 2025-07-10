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Украине требуется 1 трлн долларов на восстановление после войны - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 39 просмотра

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что восстановление Украины после войны будет стоить около 1 трлн долларов в течение 14 лет. Средства поступят из двух фондов: "Фонда Украина" (540 млрд долларов) и Европейского структурного фонда (460 млрд долларов).

Украине требуется 1 трлн долларов на восстановление после войны - Шмыгаль

Восстановление и модернизация Украины после окончания войны с россией будет стоить, примерно, 1 трлн долларов на период в 14 лет. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Во время выступления на заседании Украинской платформы доноров министерского уровня в рамках URC-2025 глава правительства озвучил концепцию, которая предусматривает создание двух фондов в размере 1 трлн долларов:

  • первый фонд - это "Фонд Украина" на 540 млрд долларов. Именно столько по оценке Всемирного банка будет стоить восстановление Украины. Этот фонд будет формироваться за счет конфискованных российских активов, а также специального налога на экспорт российского сырья;
    • второй фонд - это Европейский структурный фонд на поддержку Украины объемом 460 млрд долларов. Это будет платформой для инвестиций европейского частного сектора в украинское производство.

      Также Шмыгаль обозначил две стратегические задачи, которые стоят перед Украиной:

      • поддерживать и усиливать санкционное давление на Россию;
        • обеспечить достаточное количество финансовых ресурсов, чтобы Украина могла противостоять российской агрессии и связанным с ней вызовам.

          Напомним

          Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил о необходимости "Плана Маршалла" для восстановления Украины после прекращения войны.

          Евгений Устименко

          Евгений Устименко

          ОбществоВойнаЭкономикаполитика
          Всемирный банк
          Соединённые Штаты
          Украина
          Денис Шмыгаль
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