Украине требуется 1 трлн долларов на восстановление после войны - Шмыгаль

Восстановление и модернизация Украины после окончания войны с россией будет стоить, примерно, 1 трлн долларов на период в 14 лет. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Во время выступления на заседании Украинской платформы доноров министерского уровня в рамках URC-2025 глава правительства озвучил концепцию, которая предусматривает создание двух фондов в размере 1 трлн долларов:

первый фонд - это "Фонд Украина" на 540 млрд долларов. Именно столько по оценке Всемирного банка будет стоить восстановление Украины. Этот фонд будет формироваться за счет конфискованных российских активов, а также специального налога на экспорт российского сырья;

второй фонд - это Европейский структурный фонд на поддержку Украины объемом 460 млрд долларов. Это будет платформой для инвестиций европейского частного сектора в украинское производство.

Также Шмыгаль обозначил две стратегические задачи, которые стоят перед Украиной:

поддерживать и усиливать санкционное давление на Россию;

обеспечить достаточное количество финансовых ресурсов, чтобы Украина могла противостоять российской агрессии и связанным с ней вызовам.

Напомним

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил о необходимости "Плана Маршалла" для восстановления Украины после прекращения войны.