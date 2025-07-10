Украине требуется 1 трлн долларов на восстановление после войны - Шмыгаль
Киев • УНН
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что восстановление Украины после войны будет стоить около 1 трлн долларов в течение 14 лет. Средства поступят из двух фондов: "Фонда Украина" (540 млрд долларов) и Европейского структурного фонда (460 млрд долларов).
Восстановление и модернизация Украины после окончания войны с россией будет стоить, примерно, 1 трлн долларов на период в 14 лет. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
Во время выступления на заседании Украинской платформы доноров министерского уровня в рамках URC-2025 глава правительства озвучил концепцию, которая предусматривает создание двух фондов в размере 1 трлн долларов:
- первый фонд - это "Фонд Украина" на 540 млрд долларов.
Именно столько по оценке Всемирного банка будет стоить восстановление Украины. Этот фонд
будет формироваться за счет конфискованных российских активов, а также
специального налога на экспорт российского сырья;
- второй фонд - это Европейский структурный фонд на
поддержку Украины объемом 460 млрд долларов. Это будет платформой для инвестиций
европейского частного сектора в украинское производство.
Также Шмыгаль обозначил две стратегические задачи, которые стоят перед Украиной:
- поддерживать и усиливать санкционное давление на Россию;
- обеспечить достаточное количество финансовых ресурсов,
чтобы Украина могла противостоять российской агрессии и связанным с ней
вызовам.
Напомним
Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил о необходимости "Плана Маршалла" для восстановления Украины после прекращения войны.