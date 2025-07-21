"Подарунок для путіна": чеська ініціатива зібрала кошти на гаубиці для України

Громадянська ініціатива "Подарунок для путіна" ("Dárek pro рutinа") зібрала 60 млн крон (приблизно 2,4 млн євро - ред.) на закупівлю шести гаубиць для української армії. Про це повідомив Мартін Ондрачек із благодійного фонду на користь України, який фінансує проєкт, інформує УНН із посиланням на Radio Prague International.

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Зазначається, що на ці кошти буде придбано шість нових гаубиць Д-30. Ці буксировані гаубиці, розроблені в 1960-х роках. в СРСР, на даний час широко використовуються у війні в Україні обома сторонами.

Ініціатива "Подарунок для путіна" хоче символічно вшанувати пам'ять героїв чехословацької історії, тож кожну з гаубиць буде названо на честь одного з героїв Другої світової війни. Одна отримала ім'я Йозеф на честь Йозефа Машина, члена групи Опору "Три короля". Інші названі на честь учасників замаху на Гейдріха Яна Кубіша та Йозефа Габчика, а також на честь Карела Куттельвашера, видатного чеського льотчика, який бився під час Другої світової у Королівських ВПС - розповів Ондрачек.

За даними ініціативи, готовність чехів жертвувати гроші не говорять про "втому від війни". З початку цього року ініціатива вже зібрала 120 млн крон, що більше, ніж за аналогічний період минулого та позаминулого років. Ондрачек пояснює це тим, що тривалість конфлікту і кількість жертв, навпаки, посилюють готовність багатьох чехів робити пожертвування.

Після того, як президент Зеленський провів знамениту прес-конференцію у Білому домі, ми побачили неймовірне зростання пожертвувань - зазначив активіст.

Видання вказує, що збір коштів на гаубиці розпочався у листопаді минулого року. Тоді ж ініціатива оголосила про новий збір коштів на закупівлю 500 безпілотників із боєприпасами та системами управління на суму 12,5 млн крон (507 тис. євро).

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна не братиме участі в проєкті із закупівлі американської зброї для України через НАТО, оголошеному Дональдом Трампом. Чехія зосереджується на власній ініціативі щодо боєприпасів.

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