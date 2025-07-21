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Чоловік, який напав з ножем на відвідувача ТРЦ в Києві, виявився колишнім військовим
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"Подарунок для путіна": чеська ініціатива зібрала кошти на гаубиці для України

Київ • УНН

 • 326 перегляди

Громадянська ініціатива "Подарунок для путіна" зібрала 60 мільйонів крон (2,4 млн євро) на закупівлю шести гаубиць Д-30 для української армії. Кожна гаубиця буде названа на честь героїв Другої світової війни, а ініціатива продовжує збір коштів, демонструючи зростання пожертвувань.

"Подарунок для путіна": чеська ініціатива зібрала кошти на гаубиці для України

Громадянська ініціатива "Подарунок для путіна" ("Dárek pro рutinа") зібрала 60 млн крон (приблизно 2,4 млн євро - ред.) на закупівлю шести гаубиць для української армії. Про це повідомив Мартін Ондрачек із благодійного фонду на користь України, який фінансує проєкт, інформує УНН із посиланням на Radio Prague International.

Деталі

Зазначається, що на ці кошти буде придбано шість нових гаубиць Д-30. Ці буксировані гаубиці, розроблені в 1960-х роках. в СРСР, на даний час широко використовуються у війні в Україні обома сторонами.

Ініціатива "Подарунок для путіна" хоче символічно вшанувати пам'ять героїв чехословацької історії, тож кожну з гаубиць буде названо на честь одного з героїв Другої світової війни. Одна отримала ім'я Йозеф на честь Йозефа Машина, члена групи Опору "Три короля". Інші названі на честь учасників замаху на Гейдріха Яна Кубіша та Йозефа Габчика, а також на честь Карела Куттельвашера, видатного чеського льотчика, який бився під час Другої світової у Королівських ВПС

- розповів Ондрачек.

За даними ініціативи, готовність чехів жертвувати гроші не говорять про "втому від війни". З початку цього року ініціатива вже зібрала 120 млн крон, що більше, ніж за аналогічний період минулого та позаминулого років. Ондрачек пояснює це тим, що тривалість конфлікту і кількість жертв, навпаки, посилюють готовність багатьох чехів робити пожертвування.

Після того, як президент Зеленський провів знамениту прес-конференцію у Білому домі, ми побачили неймовірне зростання пожертвувань

- зазначив активіст.

Видання вказує, що збір коштів на гаубиці розпочався у листопаді минулого року. Тоді ж ініціатива оголосила про новий збір коштів на закупівлю 500 безпілотників із боєприпасами та системами управління на суму 12,5 млн крон (507 тис. євро).

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна не братиме участі в проєкті із закупівлі американської зброї для України через НАТО, оголошеному Дональдом Трампом. Чехія зосереджується на власній ініціативі щодо боєприпасів.

Президент Чехії підписав закон про заборону комуністичної пропаганди 18.07.25, 14:14 • 4061 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Чехія
Україна
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