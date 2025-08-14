Чешская инициатива: Украина уже получила миллион крупнокалиберных боеприпасов - Фиала
Киев • УНН
Украина получила миллион крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Канцлер Германии Фридрих Мерц высоко оценил эту помощь.
Украина в этом году уже получила миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы. Об этом во время виртуальной встречи "Коалиции решительных" сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает УНН со ссылкой на České noviny.
Детали
Он высоко оценил согласование позиций с президентом США Дональдом Трампом и приветствовал тот факт, что вице-президент США Джей Ди Вэнс также впервые посетил встречу "Коалиции желающих".
Я также могу объявить, что на сегодняшний день мы уже поставили один миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в Украину в этом году в рамках чешской инициативы
Издание добавляет, что канцлер Германии Фридрих Мерц поблагодарил Чешскую Республику за инициативу по боеприпасам. Ранее он назвал чешскую инициативу по боеприпасам "образцовой" помощью Украине.
Напомним
Украина и Чехия продолжат воплощать совместные проекты по производству оружия, и это сотрудничество будет только наращиваться. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с чешским коллегой Яном Липавским.
