13 августа, 19:25 • 9674 просмотра
Кабмин предлагает установить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 22474 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 30300 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 32236 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 36718 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 73297 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 76084 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 144742 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 65846 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 120934 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Чешская инициатива: Украина уже получила миллион крупнокалиберных боеприпасов - Фиала

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Украина получила миллион крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Канцлер Германии Фридрих Мерц высоко оценил эту помощь.

Чешская инициатива: Украина уже получила миллион крупнокалиберных боеприпасов - Фиала

Украина в этом году уже получила миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы. Об этом во время виртуальной встречи "Коалиции решительных" сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает УНН со ссылкой на České noviny.

Детали

Он высоко оценил согласование позиций с президентом США Дональдом Трампом и приветствовал тот факт, что вице-президент США Джей Ди Вэнс также впервые посетил встречу "Коалиции желающих".

Я также могу объявить, что на сегодняшний день мы уже поставили один миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в Украину в этом году в рамках чешской инициативы

- сказал Фиала.

Издание добавляет, что канцлер Германии Фридрих Мерц поблагодарил Чешскую Республику за инициативу по боеприпасам. Ранее он назвал чешскую инициативу по боеприпасам "образцовой" помощью Украине.

Напомним

Украина и Чехия продолжат воплощать совместные проекты по производству оружия, и это сотрудничество будет только наращиваться. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с чешским коллегой Яном Липавским.

Украина рискует потерять важного сторонника: Чехия на пороге смены курса - СМИ10.08.25, 00:09 • 17734 просмотра

Вадим Хлюдзинский

политика
Петр Фиала
Ян Липавский
Фридрих Мерц
Чешская Республика
Германия
Украина