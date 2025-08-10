Украина рискует потерять важного сторонника: Чехия на пороге смены курса - СМИ

$41.460.00
48.280.00
ukenru
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 24914 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 81722 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 76341 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 251874 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 140403 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 312340 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 289003 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 105583 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 148198 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 78574 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1м/с
67%
755мм
Популярные новости
Избиение бывшего военного в Днепре: в ТЦК сделали заявлениеVideo9 августа, 12:09 • 21358 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 41927 просмотра
Удар рф по мебельному магазину в Харькове: появились фото последствий и новые детали о пострадавшихPhoto15:52 • 10319 просмотра
Пьяный иностранец на Range Rover устроил масштабное ДТП в Киеве, есть пострадавшаяPhoto17:15 • 12285 просмотра
путин предлагает ограниченное перемирие перед встречей с Трампом - The Economist17:27 • 24098 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 312335 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 195597 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 289000 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 293381 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 205156 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Дэвид Лэмми
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Донецкая область
Луганская область
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 41971 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 81711 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 293381 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 220610 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 230155 просмотра
Актуальное
The Economist
ТикТок
Instagram
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс

Украина рискует потерять важного сторонника: Чехия на пороге смены курса - СМИ

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Правый популист Андрей Бабиш, лидирующий в соцопросах, может стать премьером Чехии. Его возвращение грозит ослаблением поддержки Украины и усилением союза Орбана и Фицо.

Украина рискует потерять важного сторонника: Чехия на пороге смены курса - СМИ

Украина рискует потерять важного союзника, поскольку Чехия может изменить курс в поддержке Киева. Об этом пишет швейцарское издание NZZ, сообщает УНН.

Детали

Указывается, что правый популист Андрей Бабиш сейчас лидирует во всех соцопросах и, вероятно, победит на парламентских выборах этой осенью и вернется на пост премьера.

Он является союзником Виктора Орбана и может торпедировать политику ЕС в отношении Украины

- отмечает издание.

Авторы подчеркивают, что в Европе опасаются, что возвращение Бабиша, который уже заявил о намерении остановить военную помощь Украине, выступил против увеличения расходов НАТО и поставил под сомнение статью 5, ослабит поддержку Киева и усилит союз Орбана и Фицо.

"Чешское правительство, вместе с Польшей и странами Балтии, было одним из самых активных сторонников Украины в течение последних трех лет. Страна, с ее важной оружейной промышленностью, была одной из первых, кто передал Киеву тяжелое вооружение после российского вторжения. Чешская Республика также приняла наибольшее количество украинских беженцев", - добавляет издание.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Он поблагодарил Чехию за всю оказанную Украине поддержку, в частности за инициативу по обеспечению наших воинов артиллерией.

Чехия не будет покупать у США оружие для Украины по плану Трампа15.07.25, 20:41 • 10283 просмотра

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
НАТО
Европейский Союз
Чешская Республика
Украина
Виктор Орбан
Польша