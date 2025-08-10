Украина рискует потерять важного сторонника: Чехия на пороге смены курса - СМИ
Киев • УНН
Правый популист Андрей Бабиш, лидирующий в соцопросах, может стать премьером Чехии. Его возвращение грозит ослаблением поддержки Украины и усилением союза Орбана и Фицо.
Украина рискует потерять важного союзника, поскольку Чехия может изменить курс в поддержке Киева. Об этом пишет швейцарское издание NZZ, сообщает УНН.
Детали
Указывается, что правый популист Андрей Бабиш сейчас лидирует во всех соцопросах и, вероятно, победит на парламентских выборах этой осенью и вернется на пост премьера.
Он является союзником Виктора Орбана и может торпедировать политику ЕС в отношении Украины
Авторы подчеркивают, что в Европе опасаются, что возвращение Бабиша, который уже заявил о намерении остановить военную помощь Украине, выступил против увеличения расходов НАТО и поставил под сомнение статью 5, ослабит поддержку Киева и усилит союз Орбана и Фицо.
"Чешское правительство, вместе с Польшей и странами Балтии, было одним из самых активных сторонников Украины в течение последних трех лет. Страна, с ее важной оружейной промышленностью, была одной из первых, кто передал Киеву тяжелое вооружение после российского вторжения. Чешская Республика также приняла наибольшее количество украинских беженцев", - добавляет издание.
Напомним
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Он поблагодарил Чехию за всю оказанную Украине поддержку, в частности за инициативу по обеспечению наших воинов артиллерией.
Чехия не будет покупать у США оружие для Украины по плану Трампа15.07.25, 20:41 • 10283 просмотра