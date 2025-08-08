Обговорили всі контакти та зусилля для реального миру: Зеленський поговорив із прем'єром Чехії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Обговорено припинення вбивств, реальний мир та підтримку України.
Президент України Володимир Зеленський поговорив із Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою, поінформував про всі контакти та зусилля, щоб забезпечити припинення вбивств і реальний мир, передає УНН.
Багато дзвінків цими днями, багато контактів на різних рівнях. Усі обʼєднані тим, що війну треба закінчувати і що Європа має напрацювати спільну позицію по кожному важливому безпековому аспекту
Глава української держави наголосив, що Америка налаштована досягти припинення вогню, тож маємо разом підтримувати всі конструктивні кроки. Достойний, надійний, тривалий мир може бути тільки спільним результатом.
Крім того, Зеленський подякував Чехії за всю надану Україні підтримку, зокрема за чеську ініціативу щодо забезпечення наших воїнів артилерією.
Це допомогло врятувати багато життів та зміцнити наші позиції. Завдяки силі йдемо до надійної безпеки. Дякую!
