Обговорили всі контакти та зусилля для реального миру: Зеленський поговорив із прем'єром Чехії

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою, поінформував про всі контакти та зусилля, щоб забезпечити припинення вбивств і реальний мир, передає УНН.

Багато дзвінків цими днями, багато контактів на різних рівнях. Усі обʼєднані тим, що війну треба закінчувати і що Європа має напрацювати спільну позицію по кожному важливому безпековому аспекту