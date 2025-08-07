"Повністю підтримуємо Україну": фон дер Ляєн із Зеленським обговорила кроки до мирної угоди та майбутнє членство
Київ • УНН
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і Президент України Володимир Зеленський обговорили кроки до мирної угоди та майбутнього членства України в ЄС. Європа продовжує активно підтримувати Україну.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і Президент України Володимир Зеленський провели розмову, де обговорили кроки на шляху до мирної угоди та майбутнього членства України в ЄС, повідомила європосадовиця у четвер у X, пише УНН.
Я розмовляла із Зеленським щодо подій останніх днів. Ми обговорили наступні кроки на шляху до укладення мирної угоди шляхом переговорів та майбутнього членства України в Європейському Союзі, а також її відбудови
Голова Єврокомісії наголосила: "Позиція Європи чітка. Ми повністю підтримуємо Україну. Ми продовжуватимемо відігравати активну роль у гарантуванні справедливого та тривалого миру".
Нагадаємо
Раніше у Єврокомісії, говорячи про останній розвиток подій щодо мирних зусиль президента США Дональда Трампа, заявили, що вітають будь-який тиск для забезпечення участі рф у переговорах і роботу для припинення вогню.
Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що є дуже велика ймовірність тристоронньої зустрічі за участю Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна.
ЗМІ також повідомляли, що Трамп має намір особисто зустрітися з путіним вже наступного тижня, і невдовзі після цього - з путіним та Зеленським.
У кремлі згодом заявили про погодження зустрічі путіна і Трампа найближчими днями.
А сам Зеленський повідомив, що обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній.
путін заявив, що його зустріч із Зеленським цілком можлива, але "для цього мають бути створені умови". Він також висловив зацікавленість у зустрічі з Трампом, яка, за його словами, була взаємною.