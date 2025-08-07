ЄС про мирні зусилля США: вітаємо будь-який тиск для забезпечення участі рф у переговорах і роботу для припинення вогню
Київ • УНН
Європейський Союз вітає будь-які зусилля для сталого припинення вогню в Україні. ЄС підтримує Україну, щоб вона була сильною на полі бою та за столом переговорів.
Європейський Союз вітає будь-які зусилля, спрямовані на досягнення сталого припинення вогню в Україні. Про це заявила на брифінгу у Брюсселі 7 серпня офіційна представниця зовнішньополітичної служби ЄС Аніта Гіппер, відповідаючи на запитання про плани у межах мирних зусиль, озвучені президентом США Дональдом Трампом, після зустрічі спецпредставника США Стіва Віткоффа з путіним, і роль ЄС, пише УНН.
Деталі
"Ніхто не хоче більше миру, ніж Україна та ЄС. Цілком очевидно, що росія не зацікавлена в жодному мирі як такому, тому що ми бачили це в їхніх діях, а не в їхніх словах", - сказала Гіппер.
Звичайно, ми вітаємо будь-який тиск, коли справа доходить до забезпечення участі росії в переговорах, ми вітаємо будь-яку роботу, спрямовану на досягнення сталого припинення вогню
Гіппер додала, що ЄС підтримує Україну і працює з усіма міжнародними партнерами, щоб Україна була "максимально сильна на полі бою" та "могла бути у максимально сильній позиції за столом переговорів".
"Ми підтримуємо справедливий і тривалий мир для України, і наша прихильність щодо цього жодним чином не змінилася", - додала речниця Єврокомісії Аріанна Подеста.
Доповнення
Після візиту до москви спецпосланника Трампа Стіва Віткоффа президент США заявив про можливість швидкої зустрічі з володимиром путіним та Володимиром Зеленським. У кремлі заявили, що лідери США та рф можуть зустрітися вже найближчими днями.