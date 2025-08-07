ЕС о мирных усилиях США: приветствуем любое давление для обеспечения участия РФ в переговорах и работу для прекращения огня
Киев • УНН
Европейский Союз приветствует любые усилия для устойчивого прекращения огня в Украине. ЕС поддерживает Украину, чтобы она была сильной на поле боя и за столом переговоров.
Европейский Союз приветствует любые усилия, направленные на достижение устойчивого прекращения огня в Украине. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе 7 августа официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Гиппер, отвечая на вопрос о планах в рамках мирных усилий, озвученных президентом США Дональдом Трампом, после встречи спецпредставителя США Стива Уиткоффа с путиным, и роль ЕС, пишет УНН.
Подробности
"Никто не хочет мира больше, чем Украина и ЕС. Совершенно очевидно, что Россия не заинтересована ни в каком мире как таковом, потому что мы видели это в их действиях, а не в их словах", - сказала Гиппер.
Конечно, мы приветствуем любое давление, когда дело доходит до обеспечения участия России в переговорах, мы приветствуем любую работу, направленную на достижение устойчивого прекращения огня
Гиппер добавила, что ЕС поддерживает Украину и работает со всеми международными партнерами, чтобы Украина была "максимально сильна на поле боя" и "могла быть в максимально сильной позиции за столом переговоров".
"Мы поддерживаем справедливый и прочный мир для Украины, и наши обязательства по этому поводу никоим образом не изменились", - добавила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста.
Дополнение
После визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа президент США заявил о возможности скорой встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В Кремле заявили, что лидеры США и РФ могут встретиться уже в ближайшие дни.