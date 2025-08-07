$41.610.07
Эксклюзив
12:15 • 18582 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 20964 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 51691 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 68218 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 59050 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 39884 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 43089 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 55477 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55554 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 119576 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
ЕС о мирных усилиях США: приветствуем любое давление для обеспечения участия РФ в переговорах и работу для прекращения огня

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Европейский Союз приветствует любые усилия для устойчивого прекращения огня в Украине. ЕС поддерживает Украину, чтобы она была сильной на поле боя и за столом переговоров.

ЕС о мирных усилиях США: приветствуем любое давление для обеспечения участия РФ в переговорах и работу для прекращения огня

Европейский Союз приветствует любые усилия, направленные на достижение устойчивого прекращения огня в Украине. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе 7 августа официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Гиппер, отвечая на вопрос о планах в рамках мирных усилий, озвученных президентом США Дональдом Трампом, после встречи спецпредставителя США Стива Уиткоффа с путиным, и роль ЕС, пишет УНН.

Подробности

"Никто не хочет мира больше, чем Украина и ЕС. Совершенно очевидно, что Россия не заинтересована ни в каком мире как таковом, потому что мы видели это в их действиях, а не в их словах", - сказала Гиппер.

Конечно, мы приветствуем любое давление, когда дело доходит до обеспечения участия России в переговорах, мы приветствуем любую работу, направленную на достижение устойчивого прекращения огня

- подчеркнула Гиппер.

Гиппер добавила, что ЕС поддерживает Украину и работает со всеми международными партнерами, чтобы Украина была "максимально сильна на поле боя" и "могла быть в максимально сильной позиции за столом переговоров".

"Мы поддерживаем справедливый и прочный мир для Украины, и наши обязательства по этому поводу никоим образом не изменились", - добавила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста.

Дополнение

После визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа президент США заявил о возможности скорой встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В Кремле заявили, что лидеры США и РФ могут встретиться уже в ближайшие дни.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Стив Уиткофф
Дональд Трамп
Европейский Союз
Брюссель
Владимир Зеленский
Украина