Нові бездротові колонки Samsung матимуть акцент на естетику: які характеристики

Ексклюзив
05:38 • 3576 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 17729 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 32432 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 30760 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 26793 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 23689 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 20326 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 41457 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 39112 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 109968 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
Рятувальники Сумщини ліквідували масштабну пожежу після повторного удару рфVideo27 грудня, 21:44 • 11935 перегляди
Ситуація в Києві після обстрілів 27 грудня: у місті розгорнули пересувні котельні, комунальники вийшли прибирати снігVideo27 грудня, 21:50 • 17822 перегляди
Атака рф по Одесі 27 грудня: БПЛА влучив у житловий будинок27 грудня, 22:03 • 4798 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 6120 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться раніше запланованого03:48 • 15228 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 59776 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 109969 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 48682 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 78686 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 66082 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марк Карні
Джон Ф. Кеннеді
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Сумська область
Одеса
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 6214 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 20705 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 59769 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 23232 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 22583 перегляди
Опалення
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
YouTube

Нові бездротові колонки Samsung матимуть акцент на естетику: які характеристики

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Samsung представить дві нові бездротові колонки Music Studio у 2026 році, розроблені спільно з Ерваном Буруллеком. Моделі Music Studio 5 та Music Studio 7 матимуть естетичний дизайн та підтримуватимуть аудіо високої роздільної здатності.

Нові бездротові колонки Samsung матимуть акцент на естетику: які характеристики

Дві нові бездротові колонки Samsung вийдуть у 2026 році - з акцентом на естетику, повідомляє The Verge, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, Samsung співпрацювала з дизайнером Ерваном Буруллеком, "щоб перетворити колонку на витвір мистецтва".

Як заявили у Samsung, лінійка колонок Music Studio, що дебютувала на CES 2026, черпає натхнення з "позачасової концепції крапки", що зустрічається в музиці та мистецтві. Як зазначає видання, "Music Studio 5 нагадує фермату, символ, що означає утримання ноти або тиші". Вона має 10-сантиметровий низькочастотний динамік та подвійні високочастотні динаміки з вбудованим хвилеводом.

Більша модель Music Studio 7 - це 3.1.1-канальна акустична система, яку можна використовувати як окремо, так і в парі для більш широкого стереозвуку, а також із сумісними Wi-Fi колонками, саундбарами або телевізорами Samsung, які використовують Q-Symphony. Studio 7 здатна відтворювати аудіо високої роздільної здатності до 24 біт/96 кГц, і вона, як і Music Studio 5, використовує технологію AI Dynamic Bass Control для розширення діапазону низьких частот.

Samsung представив перший складаний смартфон Galaxy Z TriFold: яка ціна02.12.25, 09:57 • 2933 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
Техніка