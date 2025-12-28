Нові бездротові колонки Samsung матимуть акцент на естетику: які характеристики
Київ • УНН
Samsung представить дві нові бездротові колонки Music Studio у 2026 році, розроблені спільно з Ерваном Буруллеком. Моделі Music Studio 5 та Music Studio 7 матимуть естетичний дизайн та підтримуватимуть аудіо високої роздільної здатності.
Дві нові бездротові колонки Samsung вийдуть у 2026 році - з акцентом на естетику, повідомляє The Verge, пише УНН.
Деталі
Як пише видання, Samsung співпрацювала з дизайнером Ерваном Буруллеком, "щоб перетворити колонку на витвір мистецтва".
Як заявили у Samsung, лінійка колонок Music Studio, що дебютувала на CES 2026, черпає натхнення з "позачасової концепції крапки", що зустрічається в музиці та мистецтві. Як зазначає видання, "Music Studio 5 нагадує фермату, символ, що означає утримання ноти або тиші". Вона має 10-сантиметровий низькочастотний динамік та подвійні високочастотні динаміки з вбудованим хвилеводом.
Більша модель Music Studio 7 - це 3.1.1-канальна акустична система, яку можна використовувати як окремо, так і в парі для більш широкого стереозвуку, а також із сумісними Wi-Fi колонками, саундбарами або телевізорами Samsung, які використовують Q-Symphony. Studio 7 здатна відтворювати аудіо високої роздільної здатності до 24 біт/96 кГц, і вона, як і Music Studio 5, використовує технологію AI Dynamic Bass Control для розширення діапазону низьких частот.
