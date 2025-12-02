$42.340.08
Samsung представив перший складаний смартфон Galaxy Z TriFold: яка ціна

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Samsung Electronics випустила свій перший складаний смартфон Galaxy Z TriFold вартістю 3,59 млн вон (2440,17 доларів). Модель з 10-дюймовим дисплеєм надійде у продаж 12 грудня в Південній Кореї, а згодом у Китаї, Сінгапурі, Тайвані, ОАЕ та США.

Samsung представив перший складаний смартфон Galaxy Z TriFold: яка ціна

Компанія Samsung Electronics представила у вівторок свій перший складаний смартфон, прагнучи зміцнити свої позиції в секторі ринку телефонів, де очікується посилення конкуренції, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Випуск Galaxy Z TriFold знаменує собою спробу Samsung зміцнити свої позиції в сегменті, де китайські конкуренти набирають обертів, попри те, що, на думку аналітиків, висока ціна та виробничі складнощі означають, що складані пристрої, імовірно, поки що залишаться нішевою категорією.

Модель, вартістю близько 3,59 млн вон (2440,17 доларів), має дисплей розміром 253,1 мм (10 дюймів) і складається з трьох панелей. Вона майже на 25% більша, ніж у останньої складаної моделі Samsung Galaxy Z Fold 7.

"Я вважаю, що ринок складаних пристроїв продовжить зростати, і, зокрема, TriFold може стати каталізатором, який забезпечить вибухове зростання в ключових частинах сегмента", - заявив Алекс Лім, виконавчий віцепрезидент Samsung Electronics і голова корейського офісу продажів і маркетингу.

Лім зазначив, що новий складаний пристрій призначений для конкретних покупців, а не стимулювання продажів.

TriFold, що виробляється в Південній Кореї, надійде у продаж на внутрішньому ринку 12 грудня і буде представлений у Китаї, Сінгапурі, Тайвані та Об'єднаних Арабських Еміратах протягом цього року. Запуск у США очікується вже у першому кварталі наступного року.

Пристрій оснащений найємнішим акумулятором серед флагманських моделей Samsung і підтримує надшвидку зарядку, яка заряджає телефон до 50% за 30 хвилин.

Лім зазначив, що вартість мікросхем пам'яті та інших компонентів різко зросла, що робить ціноутворення "складним рішенням".

Аналітики вважають, що TriFold, швидше за все, стане демонстрацією нової технології, а не флагманом, що стимулює продаж.

"Trifold - це продукт першого покоління, і це перший випадок комерціалізації такої конструкції, тому на цьому етапі складно очікувати, що Samsung випускатиме великі обсяги", - заявив Рю Ен Хо, старший аналітик NH Investment & Securities.

Він зазначив, що, хоча лінійка Samsung Galaxy Z Fold пройшла семирічну стадію розвитку і відрізняється нижчою вартістю, "у TriFold все ще можуть виникнути проблеми з комплектацією або довговічністю", тому важливо оцінити реакцію ринку.

Конкуренція на ринку складаних смартфонів обіцяє загостритися: китайська Huawei випустила перший у галузі складаний смартфон у вересні минулого року, а Apple, як очікується, випустить свій перший складаний смартфон наступного року. Проте аналітики вважають, що високі ціни та обмеження масового виробництва, імовірно, стримуватимуть розвиток сектору.

За даними Counterpoint Research, очікується, що частка складаних смартфонів становитиме менше ніж 2% від загального обсягу ринку смартфонів цього року, а до 2027 року - менше ніж 3%.

За даними Counterpoint Research, частка Samsung на ринку складаних смартфонів зросла до 64% ​​у третьому кварталі порівняно з 9% у попередньому кварталі, що наочно демонструє, як частка ринку може змінюватись в залежності від термінів запуску продуктів.

Компанія прогнозує зростання ринку складаних смартфонів на 14% цього року, а потім річне зростання в районі 30% у 2026 та 2027 роках, оскільки Apple, схоже, готується вийти у цей сегмент.

Apple готується випередити Samsung та повернути собі першість у світовому виробництві смартфонів – Bloomberg25.11.25, 22:22 • 3724 перегляди

Юлія Шрамко

