Apple готується випередити Samsung та повернути собі першість у світовому виробництві смартфонів – Bloomberg

Apple Inc. планує випередити Samsung і знову стати найбільшим виробником смартфонів у світі після більш ніж десяти років. Це стало можливим завдяки успіху нової серії iPhone та високому попиту серед користувачів, які масово оновлюють свої пристрої, повідомляє Counterpoint Research. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Моделі iPhone 17, що надійшли у продаж у вересні, отримали широкий успіх у США та Китаї – ключовому ринку для Apple. За словами аналітиків, нові смартфони стимулювали оновлення гаджетів, що призвело до двозначного зростання продажів у річному обчисленні на обох ринках. Компанія також виграє від послаблення торговельної напруженості між США та Китаєм та ослаблення курсу долара, що підштовхує покупців на ринках, що розвиваються. Завдяки цьому, прогнозується, що Apple перевершить Samsung Electronics Co., а поставки iPhone зростуть на 10% у 2025 році порівняно з 4,6% у Samsung.

Загальний ринок смартфонів, за прогнозами, виросте на 3,3% у 2025 році, а частка Apple може досягти 19,4%. Це стане першим випадком з 2011 року, коли компанія повертає собі перше місце.

Окрім надзвичайно позитивного сприйняття ринком серії iPhone 17, ключовим фактором покращення прогнозу поставок є досягнення циклу заміни свого переломного моменту. Споживачі, які придбали смартфони під час буму Covid-19, зараз вступають у фазу оновлення. Крім того, між 2023 і другим кварталом 2025 року було продано 358 мільйонів уживаних iPhone. Ці користувачі, ймовірно, також оновляться до нового iPhone у найближчі роки – зазначив аналітик Counterpoint Ян Ван.

Ван також прогнозує подальше зміцнення позицій Apple. Вихід складного iPhone та бюджетного iPhone 17e у 2026 році має стимулювати додаткові продажі, а плановане оновлення дизайну iPhone у 2027 році, за даними Bloomberg News, ще більше підтримає компанію. За таких умов Counterpoint очікує, що Apple залишатиметься світовим лідером у виробництві смартфонів до 2029 року.

