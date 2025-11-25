Apple готовится опередить Samsung и вернуть себе первенство в мировом производстве смартфонов – Bloomberg

Apple Inc. планирует опередить Samsung и снова стать крупнейшим производителем смартфонов в мире после более чем десяти лет. Это стало возможным благодаря успеху новой серии iPhone и высокому спросу среди пользователей, которые массово обновляют свои устройства, сообщает Counterpoint Research. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Модели iPhone 17, поступившие в продажу в сентябре, получили широкий успех в США и Китае – ключевом рынке для Apple. По словам аналитиков, новые смартфоны стимулировали обновление гаджетов, что привело к двузначному росту продаж в годовом исчислении на обоих рынках. Компания также выигрывает от ослабления торговой напряженности между США и Китаем и ослабления курса доллара, что подталкивает покупателей на развивающихся рынках. Благодаря этому, прогнозируется, что Apple превзойдет Samsung Electronics Co., а поставки iPhone вырастут на 10% в 2025 году по сравнению с 4,6% у Samsung.

Общий рынок смартфонов, по прогнозам, вырастет на 3,3% в 2025 году, а доля Apple может достичь 19,4%. Это станет первым случаем с 2011 года, когда компания вернет себе первое место.

Помимо чрезвычайно позитивного восприятия рынком серии iPhone 17, ключевым фактором улучшения прогноза поставок является достижение циклом замены своего переломного момента. Потребители, которые приобрели смартфоны во время бума Covid-19, сейчас вступают в фазу обновления. Кроме того, между 2023 и вторым кварталом 2025 года было продано 358 миллионов подержанных iPhone. Эти пользователи, вероятно, также обновятся до нового iPhone в ближайшие годы – отметил аналитик Counterpoint Ян Ван.

Ван также прогнозирует дальнейшее укрепление позиций Apple. Выход складного iPhone и бюджетного iPhone 17e в 2026 году должен стимулировать дополнительные продажи, а планируемое обновление дизайна iPhone в 2027 году, по данным Bloomberg News, еще больше поддержит компанию. В таких условиях Counterpoint ожидает, что Apple будет оставаться мировым лидером в производстве смартфонов до 2029 года.

