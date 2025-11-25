$42.370.10
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 18552 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 17758 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 17335 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 15765 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 13344 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 13412 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 28035 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
25 ноября, 13:06 • 13718 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
25 ноября, 13:00 • 11802 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Apple готовится опередить Samsung и вернуть себе первенство в мировом производстве смартфонов – Bloomberg

Киев • УНН

 • 858 просмотра

Apple планирует опередить Samsung и стать крупнейшим производителем смартфонов в мире благодаря успеху iPhone 17 и высокому спросу. Ожидается, что поставки iPhone вырастут на 10% в 2025 году, а доля Apple достигнет 19,4%.

Apple готовится опередить Samsung и вернуть себе первенство в мировом производстве смартфонов – Bloomberg

Apple Inc. планирует опередить Samsung и снова стать крупнейшим производителем смартфонов в мире после более чем десяти лет. Это стало возможным благодаря успеху новой серии iPhone и высокому спросу среди пользователей, которые массово обновляют свои устройства, сообщает Counterpoint Research. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Модели iPhone 17, поступившие в продажу в сентябре, получили широкий успех в США и Китае – ключевом рынке для Apple. По словам аналитиков, новые смартфоны стимулировали обновление гаджетов, что привело к двузначному росту продаж в годовом исчислении на обоих рынках. Компания также выигрывает от ослабления торговой напряженности между США и Китаем и ослабления курса доллара, что подталкивает покупателей на развивающихся рынках. Благодаря этому, прогнозируется, что Apple превзойдет Samsung Electronics Co., а поставки iPhone вырастут на 10% в 2025 году по сравнению с 4,6% у Samsung.

Apple запускает программу монетизации мини-приложений в суперприложениях13.11.25, 22:44 • 3314 просмотров

Общий рынок смартфонов, по прогнозам, вырастет на 3,3% в 2025 году, а доля Apple может достичь 19,4%. Это станет первым случаем с 2011 года, когда компания вернет себе первое место. 

Помимо чрезвычайно позитивного восприятия рынком серии iPhone 17, ключевым фактором улучшения прогноза поставок является достижение циклом замены своего переломного момента. Потребители, которые приобрели смартфоны во время бума Covid-19, сейчас вступают в фазу обновления. Кроме того, между 2023 и вторым кварталом 2025 года было продано 358 миллионов подержанных iPhone. Эти пользователи, вероятно, также обновятся до нового iPhone в ближайшие годы 

– отметил аналитик Counterpoint Ян Ван. 

Ван также прогнозирует дальнейшее укрепление позиций Apple. Выход складного iPhone и бюджетного iPhone 17e в 2026 году должен стимулировать дополнительные продажи, а планируемое обновление дизайна iPhone в 2027 году, по данным Bloomberg News, еще больше поддержит компанию. В таких условиях Counterpoint ожидает, что Apple будет оставаться мировым лидером в производстве смартфонов до 2029 года.

Apple вводит правила для ИИ в App Store18.11.25, 09:00 • 2314 просмотров

Степан Гафтко

