Apple вводит правила для ИИ в App Store - СМИ

Apple обновила правила в отношении искусственного интеллекта в App Store, требуя от разработчиков приложений получать явное разрешение пользователей на передачу персональных данных стороннему ИИ, сообщает Mashable, пишет УНН.

Подробности

"Если вам не нравится идея использования ваших данных для обучения ИИ, вам понравится небольшое, но важное изменение, которое Apple недавно внесла в App Store для iOS", - пишет издание.

"Вы должны четко указывать, где персональные данные будут передаваться третьим лицам, в том числе стороннему ИИ", - заявила компания разработчикам приложений, добавив, что все приложения должны "получить явное разрешение перед этим".

Обновленная формулировка — первое руководство Apple по стороннему ИИ — является частью документа под названием «Руководство по проверке приложений» (App Review Guidelines).

"Мы будем отклонять программы, если контент или поведение, по нашему мнению, выходят за рамки, - заявляет Apple разработчикам далее в руководстве. - Какова граница, спросите вы? Что ж, как сказал однажды судья Верховного суда: "Я узнаю, когда увижу". И мы думаем, что вы тоже поймете, когда пересечете эту границу".

Обновление, выпущенное на прошлой неделе, впервые упоминает ИИ в руководстве. Apple под руководством генерального директора Тима Кука крайне скептически относится к ИИ, не спешит внедрять функции ИИ в Siri и порой даже не решается использовать слово ИИ; в предыдущих докладах Кук предпочитал использовать схожий термин "машинное обучение", пишет издание.

