Эксклюзив
07:00 • 1388 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
17 ноября, 16:21 • 21837 просмотра
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 42969 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 36608 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 37187 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 33198 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 24294 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 60364 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 26746 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 20170 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
Apple вводит правила для ИИ в App Store - СМИ

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Apple обновила правила App Store, требуя от разработчиков приложений получать явное разрешение пользователей на передачу персональных данных стороннему ИИ. Компания будет отклонять программы, нарушающие эти границы.

Apple вводит правила для ИИ в App Store - СМИ

Apple обновила правила в отношении искусственного интеллекта в App Store, требуя от разработчиков приложений получать явное разрешение пользователей на передачу персональных данных стороннему ИИ, сообщает Mashable, пишет УНН.

Подробности

"Если вам не нравится идея использования ваших данных для обучения ИИ, вам понравится небольшое, но важное изменение, которое Apple недавно внесла в App Store для iOS", - пишет издание.

"Вы должны четко указывать, где персональные данные будут передаваться третьим лицам, в том числе стороннему ИИ", - заявила компания разработчикам приложений, добавив, что все приложения должны "получить явное разрешение перед этим".

Обновленная формулировка — первое руководство Apple по стороннему ИИ — является частью документа под названием «Руководство по проверке приложений» (App Review Guidelines). 

"Мы будем отклонять программы, если контент или поведение, по нашему мнению, выходят за рамки, - заявляет Apple разработчикам далее в руководстве. - Какова граница, спросите вы? Что ж, как сказал однажды судья Верховного суда: "Я узнаю, когда увижу". И мы думаем, что вы тоже поймете, когда пересечете эту границу".

Обновление, выпущенное на прошлой неделе, впервые упоминает ИИ в руководстве. Apple под руководством генерального директора Тима Кука крайне скептически относится к ИИ, не спешит внедрять функции ИИ в Siri и порой даже не решается использовать слово ИИ; в предыдущих докладах Кук предпочитал использовать схожий термин "машинное обучение", пишет издание.

Юлия Шрамко

