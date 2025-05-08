Apple разрабатывает чипы для умных очков, серверов ИИ и новых Mac - Bloomberg

Компания Apple активно работает над новыми специализированными чипами, которые лягут в основу будущих устройств — от первых смарт-очков до мощных Mac и серверов искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По информации источников, компания достигла прогресса в разработке чипа для умных очков. Этот шаг указывает на то, что Apple наращивает работу над таким устройством, которое будет конкурировать с популярными очками Ray-Ban, предлагаемыми Meta Platforms Inc.

За последние годы команда разработчиков кремниевых чипов стала важнейшей частью механизма разработки продуктов Apple, особенно после того, как в 2020 году она начала заменять процессоры Intel Corp. на собственные чипы Mac. Другие разрабатываемые полупроводники позволят использовать будущие компьютеры Mac, а также серверы искусственного интеллекта, которые могут стать основой платформы Apple Intelligence.

Сообщается, что компания планирует массовое производство процессора к концу следующего года или в 2027 году. Это указывает на то, что очки, скорее всего, выйдут на рынок примерно через два года.

Согласно информации, сейчас Apple изучает не AR-очки, которые используют камеры для сканирования окружающей среды и полагаются на ИИ для помощи пользователям. Это сделало бы устройство похожим на продукт Meta, хотя Apple все еще выясняет, какой именно подход она хочет использовать. Производителю iPhone также необходимо значительно улучшить собственную технологию искусственного интеллекта, прежде чем компания сможет выпустить устройство, ориентированное на ИИ.

Компания также расширяет свои ставки. Apple работает над добавлением камер в свои AirPods и смарт-часы, стремясь превратить эти продукты в продукты ИИ. Компания разрабатывает чип под названием Nevis для оснащенных камерой Apple Watch и компонент под названием Glennie для аналогично оснащенных AirPods. Apple намерена подготовить эти чипы примерно к 2027 году.

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Помимо полупроводников для небольших устройств, Apple работает над несколькими новыми чипами Mac, включая процессоры, которые, скорее всего, будут известны как M6 (Komodo) и M7 (Borneo). Также в разработке находится еще один, более продвинутый чип Mac под названием Sotra. Компания планирует выпустить процессор M5 для iPad Pro и MacBook Pro уже в конце этого года.

Особое внимание Apple уделяет развитию серверной инфраструктуры для Apple Intelligence — платформы ИИ. Первые специальные серверные процессоры появятся в рамках проекта Baltra, который планируют завершить к 2027 году. Они будут иметь в несколько раз больше ядер, чем текущие чипы серии M.

Кроме того, компания готовит новые модемы C2 и C3 для iPhone, а также сенсорные системы для неинвазивного измерения уровня глюкозы — функцию, которую могут интегрировать в будущие модели Apple Watch.

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