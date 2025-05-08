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Meta планує повернути функцію розпізнавання облич: новые умные очки будут сканировать прохожих без их согласия

Киев • УНН

 • 4356 просмотра

Meta разрабатывает очки с ИИ, которые сканируют лица и идентифицируют людей. Режим "суперсенсор" активируется вручную, но предупреждения о сканировании отсутствуют, вызывая опасения о конфиденциальности.

Meta планує повернути функцію розпізнавання облич: новые умные очки будут сканировать прохожих без их согласия

Meta работает над разработкой нового поколения умных очков, которые с помощью ИИ смогут распознавать лица людей поблизости - даже без их ведома. Об этом сообщает The Information, передает УНН.

Детали

Сообщается, что Meta недавно обсуждала добавление программного обеспечения к своим умным очкам, которое сканирует лица прохожих и идентифицирует людей по имени. Компания также, как сообщается, рассматривала возможность добавления этой технологии в будущие наушники с искусственным интеллектом и встроенными камерами.

Технология распознавания лиц станет частью функции Meta, которую внутри компании называют "суперсенсор". Эта функция будет основана на системе ИИ, которая на старых моделях могла оставаться активной только около получаса. Но в новой модели очков, ожидаемых в 2026 году, она сможет работать часами.

The Information сообщает, что режим "суперсенсор" вряд ли будет режимом по умолчанию для очков. Владелец гаджета должен вручную активировать этот режим, впрочем, люди вокруг не получат никакого предупреждения о том, что их сканируют. Это вызывает серьезные опасения по поводу конфиденциальности.

Модель очков Ray-Ban Meta, которые есть сегодня, включают свет во время записи. Это функция, ориентированная на конфиденциальность, вероятно, порожденная уроками Big Tech из социальной реакции на Google Glass.

Кроме того, в апреле Meta обновила правила конфиденциальности: теперь активированное по умолчанию голосовое управление ("Эй, Meta!") сложно выключить, а пользователи не могут отказаться от сохранения своих голосовых данных для обучения ИИ.

Google планирует приобрести стартап по отслеживанию глаз для создания очков будущего12.03.25, 02:15 • 13068 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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