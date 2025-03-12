Google планирует приобрести стартап по отслеживанию глаз для создания очков будущего

Компания Alphabet Inc., Google, ведет последние переговоры о приобретении AdHawk Microsystems Inc., производителя технологии отслеживания глаз. Это станет частью нового толчка к созданию новых гарнитур и умных очков. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По словам источников издания, технологический гигант намерен купить канадский стартап за 115 миллионов долларов. Это включает 15 миллионов долларов будущих платежей, которые будут зависеть от достижения AdHawk целевых показателей эффективности.

Соглашение должно быть завершено на этой неделе, но все еще возможно, что переговоры могут провалиться на этом позднем этапе - говорится в статье.

Справка

Компания AdHawk, основанная в 2017 году, создала чипы, оборудование и программное обеспечение для усовершенствованного отслеживания глаз. Компания разработала очки под названием MindLink и предлагает технологию производителям, что позволяет устройствам определять, куда смотрит пользователь.

Основным преимуществом AdHawk являются ее маломощные компоненты, которые могут анализировать роговицу и зрачки пользователя быстрее, чем датчики конкурентов.

AdHawk существует на рынке уже несколько лет. В 2022 году корпорвация Meta рассматривала его покупку.

Технология слежения за глазами стала важной частью гарнитур дополненной и виртуальной реальности. Эта функция является центральной в интерфейсе Vision Pro от Apple Inc.

Google был пионером технологии умных очков, выпустив устройство под названием Glass более десяти лет назад. Но продукт не имел больших продаж и был приостановлен два года назад.

Напомним

Материнская компания Facebook Meta, Microsoft и материнская компания Google Alphabet ожидают совокупных капитальных затрат в объеме $228 млрд в 2025 году, обусловленных их инвестициями в инфраструктуру искусственного интеллекта. Это на 55% больше, чем примерно $150 млрд, о расходах которых компании сообщили в 2024 году.

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