Google планирует приобрести стартап по отслеживанию глаз для создания очков будущего

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16988 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31963 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66507 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216041 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124004 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392817 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311679 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213988 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244341 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255188 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46749 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133468 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15876 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15298 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12805 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133488 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216041 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392817 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254997 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311679 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3734 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15308 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46763 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72351 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57415 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Google планирует приобрести стартап по отслеживанию глаз для создания очков будущего

Киев • УНН

 • 13040 просмотра

Google планирует приобрести AdHawk Microsystems, производителя технологии отслеживания глаз, за 115 миллионов долларов. Этот шаг является частью стратегии Google по созданию новых гарнитур и умных очков.

Google планирует приобрести стартап по отслеживанию глаз для создания очков будущего

Компания Alphabet Inc., Google, ведет последние переговоры о приобретении AdHawk Microsystems Inc., производителя технологии отслеживания глаз. Это станет частью нового толчка к созданию новых гарнитур и умных очков. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По словам источников издания, технологический гигант намерен купить канадский стартап за 115 миллионов долларов. Это включает 15 миллионов долларов будущих платежей, которые будут зависеть от достижения AdHawk целевых показателей эффективности.

Соглашение должно быть завершено на этой неделе, но все еще возможно, что переговоры могут провалиться на этом позднем этапе

- говорится в статье.

Справка

Компания AdHawk, основанная в 2017 году, создала чипы, оборудование и программное обеспечение для усовершенствованного отслеживания глаз. Компания разработала очки под названием MindLink и предлагает технологию производителям, что позволяет устройствам определять, куда смотрит пользователь.

Основным преимуществом AdHawk являются ее маломощные компоненты, которые могут анализировать роговицу и зрачки пользователя быстрее, чем датчики конкурентов.

AdHawk существует на рынке уже несколько лет. В 2022 году корпорвация Meta рассматривала его покупку.

Технология слежения за глазами стала важной частью гарнитур дополненной и виртуальной реальности. Эта функция является центральной в интерфейсе Vision Pro от Apple Inc.

Google был пионером технологии умных очков, выпустив устройство под названием Glass более десяти лет назад. Но продукт не имел больших продаж и был приостановлен два года назад.

Напомним

Материнская компания Facebook Meta, Microsoft и материнская компания Google Alphabet ожидают совокупных капитальных затрат в объеме $228 млрд в 2025 году, обусловленных их инвестициями в инфраструктуру искусственного интеллекта. Это на 55% больше, чем примерно $150 млрд, о расходах которых компании сообщили в 2024 году.

Как Google удаляла контент по требованию россии и Китая: расследование16.02.25, 13:45 • 48265 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Технологии
Ларри Пейдж
Гугл
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20