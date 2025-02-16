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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как Google удаляла контент по требованию россии и Китая: расследование

Как Google удаляла контент по требованию россии и Китая: расследование

Киев  •  УНН

 • 4657 просмотра

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Google сотрудничала с авторитарными правительствами, удаляя нежелательный контент по их запросам. С 2020 по 2024 год более 60% запросов на удаление поступило из россии, а Китай добился удаления 200+ видео о коррупции.

Компания Google сотрудничала с авторитарными правительствами, в частности с кремлем и Коммунистической партией Китая, удаляя нежелательный контент с публичных платформ. Об этом пишет издание The Guardian, передает УНН

Детали

Отмечается, что с 2011 года Google получала запросы от около 150 стран, которые требовали удалить информацию - от нарушений авторских прав до политических критических материалов.

Среди запрашивающих были как демократические государства, так и диктатуры, правительства под санкциями и режимы, обвиняемые в нарушениях прав человека, например, афганская полиция под контролем талибов.

россия

В период с 2020 до середины 2024 года более 60% запросов на удаление поступило из россии. Лидером является Роскомнадзор, получивший прозвище "Роско" во внутренних отчетах Google.

По требованию российской цензуры компания удалила:

-         Видео о коррупции среди политиков, где звучали призывы к протестам. 

-         Посты на Blogger с критикой российской военной истории и патриотических праздников. 

-         Кадры с украинскими протестующими, которые сжигали российский флаг. 

-         Советы для тактического голосования от Алексея Навального в 2021 году. 

Также российские чиновники пытались скрыть информацию о себе, однако Google не уточняет, удовлетворила ли эти запросы.

Китай

Китайские власти требовали удалить 412 видео, большинство из которых разоблачали коррупцию среди топ-чиновников. Google удалила более 200 из них. Также компания заблокировала аккаунты, имитирующие президента Си Цзиньпина, ведь китайцы использовали такие страницы для критики режима.

Афганистан и Иран

В 2023 году афганская полиция обращалась к Google 19 раз - на 180% больше, чем годом ранее.

После возвращения талибов к власти в 2021 году они запретили любую критику правительства. В то же время Иран в 2016 году просил удалить четыре материала из-за "буллинга", но Google тогда отказала.

Эксперты отмечают, что Google фактически получил власть влиять на доступ к информации, часто без надлежащего контроля.

Компания утверждает, что действует согласно своим политикам и всегда оценивает запросы на законность. Впрочем, по данным Surfshark, из более 12 тысяч запросов из США с 2011 года Google опубликовала детали только 40 случаев.

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Несмотря на конфликты с кремлем, включая штраф в 20 декадильонов рублей за ограничение российских пропагандистских каналов на YouTube, Google продолжает получать новые запросы от рф.

Дни перед вторжением россии в Украину в 2022 году стали показательными. Тогда российские власти пытались убрать из интернета более 600 ссылок о Си Цзиньпине, включая статьи в The Economist, NYT и BBC. Google не поддалась.

Рост количества запросов на удаление свидетельствует о росте роли интернета в общественной жизни и о трудностях, связанных с регулированием международного контента

- заключает Томас Стамулис из Surfshark.

Согласно информации издания, Google от комментариев отказалась.

Напомним

Google объявила о завершении сотрудничества с разработчиками из рф на платформе Google Play с 26 декабря. российские разработчики потеряют возможность получать доходы от продажи приложений и подписок.

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Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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