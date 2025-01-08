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Google заблокировал в поисковой системе более 200 российских подсанкционных телеканалов

Google заблокировал в поисковой системе более 200 российских подсанкционных телеканалов

Киев  •  УНН

 • 5524 просмотра

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По официальному запросу Литовской комиссии по радио и телевидению Google удалил из поисковой выдачи более 200 заблокированных сайтов с российскими каналами. Это часть борьбы с дезинформацией и пропагандой российских СМИ.

Из поиска Google удалено более 200 заблокированных сайтов с российскими каналами. Данный шаг стал результатом официального запроса со стороны Литвы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LRT.lt.

Детали

Отмечается, что блокировка сайтов, которые попали под санкции Европейского Союза, стала результатом официального запроса Литовской комиссии по радио и телевидению (ЛКРТБ).

Это означает, что если пользователь попытается зайти на заблокированный сайт, введя его адрес в строку поиска Google, сайт не появится в результатах

- объяснили в ЛКРТБ.

Решение стало частью борьбы с пропагандой российских телеканалов, которые распространяют дезинформацию. По данным комиссии, это не первый случай сотрудничества с Google. Ранее компания удаляла сайты по запросу ЛКРТБ за нарушение авторских прав.

Напомним

Трафик видеохостинга YouTube в россии упал до 20% от нормального состояния. Это означает фактическую блокировку в рф видеохостинга

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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