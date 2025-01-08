Google заблокував у пошуковій системі понад 200 російських підсанкційних телеканалів

З пошуку Google видалено більш як 200 заблокованих сайтів з російськими каналами. Даний крок став результатом офіційного запиту з боку Литви. Про це повідомляє УНН з посиланням на LRT.lt.

Деталі

Зазначається, що блокування сайтів, які потрапили під санкції Європейського Союзу, стало результатом офіційного запиту Литовської комісії з радіо і телебачення (ЛКРТБ).

Це означає, що якщо користувач спробує зайти на заблокований сайт, ввівши його адресу в рядок пошуку Google, сайт не з'явиться в результатах