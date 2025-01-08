Google заблокував у пошуковій системі понад 200 російських підсанкційних телеканалів
Київ • УНН
За офіційним запитом Литовської комісії з радіо і телебачення Google видалив з пошукової видачі більше 200 заблокованих сайтів з російськими каналами. Це частина боротьби з дезінформацією та пропагандою російських ЗМІ.
З пошуку Google видалено більш як 200 заблокованих сайтів з російськими каналами. Даний крок став результатом офіційного запиту з боку Литви. Про це повідомляє УНН з посиланням на LRT.lt.
Деталі
Зазначається, що блокування сайтів, які потрапили під санкції Європейського Союзу, стало результатом офіційного запиту Литовської комісії з радіо і телебачення (ЛКРТБ).
Це означає, що якщо користувач спробує зайти на заблокований сайт, ввівши його адресу в рядок пошуку Google, сайт не з'явиться в результатах
Рішення стало частиною боротьби із пропагандою російських телеканалів, які поширюють дезінформацію. За даними комісії, це не перший випадок співпраці з Google. Раніше компанія видаляла сайти за запитом ЛКРТБ за порушення авторських прав.
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