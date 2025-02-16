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Як Google видаляла контент на вимогу росії та Китаю: розслідування

Як Google видаляла контент на вимогу росії та Китаю: розслідування

Київ • УНН

 • 47834 перегляди

Google співпрацювала з авторитарними урядами, видаляючи небажаний контент за їх запитами. З 2020 по 2024 рік понад 60% запитів на видалення надійшло з росії, а Китай домігся видалення 200+ відео про корупцію.

Компанія Google співпрацювала з авторитарними урядами, зокрема з кремлем та Комуністичною партією Китаю, видаляючи небажаний контент із публічних платформ. Про це пише видання The Guardian, передає УНН

Деталі

Зазначається, що з 2011 року Google отримувала запити від близько 150 країн, які вимагали видалити інформацію – від порушень авторських прав до політичних критичних матеріалів.

Серед запитувачів були як демократичні держави, так і диктатури, уряди під санкціями та режими, звинувачені у порушеннях прав людини, наприклад, афганська поліція під контролем талібів.

росія

У період із 2020 до середини 2024 року понад 60% запитів на видалення надійшло з росії. Лідером є Роскомнагляд, який отримав прізвисько "Роско" у внутрішніх звітах Google.

На вимогу російської цензури компанія видалила:

·         Відео про корупцію серед політиків, де звучали заклики до протестів. 

·         Пости на Blogger із критикою російської військової історії та патріотичних свят. 

·         Кадри з українськими протестувальниками, які спалювали російський прапор. 

·         Поради для тактичного голосування від Олексія Навального у 2021 році. 

Також російські чиновники намагалися приховати інформацію про себе, проте Google не уточнює, чи задовольнила ці запити.

Китай

Китайська влада вимагала видалити 412 відео, більшість із яких викривали корупцію серед топчиновників. Google видалила понад 200 із них. Також компанія заблокувала акаунти, що імітували президента Сі Цзіньпіна, адже китайці використовували такі сторінки для критики режиму.

Афганістан та Іран

У 2023 році афганська поліція зверталася до Google 19 разів – на 180% більше, ніж роком раніше.

Після повернення талібів до влади у 2021 році вони заборонили будь-яку критику уряду. Водночас Іран у 2016 році просив видалити чотири матеріали через "булінг", але Google тоді відмовила.

Експерти наголошують, що Google фактично отримав владу впливати на доступ до інформації, часто без належного контролю.

Компанія стверджує, що діє згідно зі своїми політиками й завжди оцінює запити на законність. Утім, за даними Surfshark, з понад 12 тисяч запитів із США з 2011 року Google опублікувала деталі лише 40 випадків.

Google заблокував у пошуковій системі понад 200 російських підсанкційних телеканалів08.01.25, 22:48 • 26294 перегляди

Попри конфлікти з кремлем, включно зі штрафом у 20 декадильйонів рублів за обмеження російських пропагандистських каналів на YouTube, Google продовжує отримувати нові запити від рф.

Дні перед вторгненням росії в Україну у 2022 році стали показовими. Тоді російська влада намагалася прибрати з інтернету понад 600 посилань про Сі Цзіньпіна, включно зі статтями у The Economist, NYT і BBC. Google не піддалася.

Зростання кількості запитів на видалення свідчить про зростання ролі інтернету в суспільному житті та про труднощі, пов’язані з регулюванням міжнародного контенту

- підсумовує Томас Стамуліс із Surfshark.

Згідно з інформацією видання, Google від коментарів відмовилася.

Нагадаємо

Google оголосила про завершення співпраці з розробниками з рф на платформі Google Play з 26 грудня. російські розробники втратять можливість отримувати доходи від продажу додатків та підписок.

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Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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