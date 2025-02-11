Google пропонує "Американська затока" у пошуку Мексиканської затоки
Київ • УНН
Google почав пропонувати користувачам назву "Американська затока" замість Мексиканської затоки після указу Трампа. Зміна назви викликала суперечки між США та Мексикою, яка відмовляється визнавати нову назву.
Google каже, що слідує GNIS, або інформаційній системі географічних назв, американській базі даних інформації про місцезнаходження.
Передає УНН із посиланням на The Verge та Le Monde.
На початку цього тижня Google почав пропонувати користувачам, які шукають Мексиканську затоку, назву ""Американська затока". Зміна назви відповідає указу, підписаному Дональдом Трампом після його повернення до Білого дому в січні 2025 року.
У своїй соціальній мережі Truth Social колишній президент США привітав цю зміну, опублікувавши скріншот карти з тріумфальним підписом: "АМЕРИКАНСЬКА ЗАТОКА!".
Наприкінці січня Google пояснив, що зміни назви застосовувалися відповідно до офіційних урядових джерел, а саме Інформаційної системи географічних назв (GNIS) у Сполучених Штатах.
Довідка
Мексиканська затока - найбільша затока у світі, оточена суходолом у Північній та Центральній Америці. Регіон займає площу приблизно 1,55 мільйона квадратних кілометрів, а його надра багаті на нафту. Крім США, затока омиває Мексику і Кубу.
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