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Google пропонує "Американська затока" у пошуку Мексиканської затоки

Google пропонує "Американська затока" у пошуку Мексиканської затоки

Київ • УНН

 • 23316 перегляди

Google почав пропонувати користувачам назву "Американська затока" замість Мексиканської затоки після указу Трампа. Зміна назви викликала суперечки між США та Мексикою, яка відмовляється визнавати нову назву.

Google каже, що слідує GNIS, або інформаційній системі географічних назв, американській базі даних інформації про місцезнаходження.

Передає УНН із посиланням на The Verge та Le Monde.

На початку цього тижня Google почав пропонувати користувачам, які шукають Мексиканську затоку, назву ""Американська затока". Зміна назви відповідає указу, підписаному Дональдом Трампом після його повернення до Білого дому в січні 2025 року.

У своїй соціальній мережі Truth Social колишній президент США привітав цю зміну, опублікувавши скріншот карти з тріумфальним підписом: "АМЕРИКАНСЬКА ЗАТОКА!".

Наприкінці січня Google пояснив, що зміни назви застосовувалися відповідно до офіційних урядових джерел, а саме Інформаційної системи географічних назв (GNIS) у Сполучених Штатах.

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Довідка

Мексиканська затока - найбільша затока у світі, оточена суходолом у Північній та Центральній Америці. Регіон займає площу приблизно 1,55 мільйона квадратних кілометрів, а його надра багаті на нафту. Крім США, затока омиває Мексику і Кубу.

Президент-республіканець назвав Перську затоку "невід’ємною частиною Америки" через кілька годин після повернення до Білого дому 20 січня.

В указі про перейменування затоки Трамп пояснює, що регіон був важливою артерією для торгівлі в Сполучених Штатах і залишається життєво важливим районом для морської індустрії країни.

Нагадаємо

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що не визнає указ Трампа про перейменування Мексиканської затоки

США запровадили 10% мита на китайський імпорт, Пекін відповів обмеженнями на американські товари. Канада та Мексика отримали 30-денну відстрочку.

Панама офіційно заявила про вихід з глобальної китайської ініціативи "Один пояс, один шлях", підписаної у 2017 році. Рішення співпало з візитом держсекретаря США та викликало критику з боку Китаю.

Держсекретар США Марко Рубіо провів переговори з президентом Панами після заяв Трампа про намір повернути контроль над каналом. Основною темою став зростаючий вплив Китаю в регіоні.

Трамп провів розмову з лідером Китаю після інавгурації: про що говорили11.02.25, 02:39 • 31519 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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