Мексика і Канада на паузі, а проти Китаю сьогодні починають діяти мита: як реагують світові ринки

З 4 лютого в США почали діяти нові 10% мита на весь імпорт із Китаю, запроваджені президентом Дональдом Трампом. Водночас Пекін запровадив 10%-ве мито на імпорт нафти й сільськогосподарської техніки, а також 15%-ве мито на постачання вугілля та зрідженого природного газу (ЗПГ) із США, пише УНН.

Китай запустив антимонопольне розслідування проти Google і додав на список потенційних санкцій американські компанії PVH Corp (власник бренду Calvin Klein) та біотехнологічну компанію Illumina.

Крім того, китайська влада оголосила про експортний контроль на низку металів, зокрема вольфрам, що є критично важливим для виробництва електроніки, військової техніки та сонячних панелей.

Зазначені тарифи набудуть чинності 10 лютого, що дає Вашингтону та Пекіну ще кілька днів для можливих переговорів.

Чому Китай діє стримано?

Загальний обсяг китайських мит торкнеться приблизно $20 млрд американського експорту. Для порівняння, нові мита США зачіпають імпорт китайських товарів на суму $450 млрд. Аналітики зазначають, що такі дії Пекіна є скоріше сигналом для США, ніж спробою завдати серйозної шкоди американському експорту.

"Ці заходи є досить стриманими, особливо в порівнянні з діями США, і вони розраховані на те, щоб надіслати сигнал США", — прокоментував ситуацію голова відділу економіки Китаю в аналітичній компанії Capital Economics Джуліан Еванс-Прітчард.

Сусіди США отримали відстрочку

У той час як мита на китайський імпорт уже запроваджені, тарифи на товари з Мексики та Канади були призупинені.

Напередодні, Трамп погодився на 30-денну паузу щодо 25% тарифів на імпорт з цих країн. Це рішення було прийнято після поступок з боку Оттави та Мехіко у сфері контролю за кордонами та боротьби зі злочинністю. Канада пообіцяла посилити контроль на кордоні з США, залучити нові технології та додаткових співробітників для протидії нелегальній міграції, контрабанді фентанілу та відмиванню грошей.

У свою чергу, Мексика погодилася направити 10 тисяч національних гвардійців на свій північний кордон, щоб обмежити потік нелегальних мігрантів і наркотиків.

Трамп назвав ці поступки "значним досягненням" і заявив, що його головним пріоритетом залишається безпека американців.

Що далі?

Найближчим часом очікується розмова Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Пекін, попри запроваджені заходи, залишає простір для переговорів. Водночас Трамп вже заявив, що готовий збільшити мита, якщо Китай не зупинить потік фентанілу до США.

Тим часом у Європі також готуються до можливих тарифних війн. Президент США натякнув, що ЄС може стати його наступною мішенню для економічного тиску, хоча поки не уточнив деталей.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн за підсумками неформального саміту лідерів країн ЄС у Брюсселі заявила, що ЄС дасть рішучу відповідь у разі запровадження США тарифів на європейські товари.

Як ринки реагують на нові мита Трампа

Канадський долар та мексиканський песо різко втратили в ціні, оскільки інвестори оцінюють наслідки для основних торгових партнерів США.

Канадська валюта опинилася під тиском, втративши 1,4%, що стало найнижчим показником із 2003 року.

Мексиканський песо знецінився більш ніж на 2%, євро також опустився на 1%.

На азійських біржах різко впали акції найбільших виробників автомобілів, електроніки та напівпровідників.

Японські Toyota, Honda і Nissan втратили понад 5% через ризики для виробництва в Мексиці. Південнокорейський автовиробник Kia знизився на 5%, а китайські компанії XPeng і Li Auto, які розширюють свою присутність у США, втратили понад 6% у Гонконзі.

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Нові мита також вдарили по китайських платформах електронної комерції, оскільки адміністрація Трампа скасувала податкові пільги для посилок вартістю до 800 доларів.

Це призвело до падіння акцій компаній, що виробляють дрібні товари тривалого користування, зокрема виробника спортивного одягу Li Ning (-7%) та побутової техніки Haier Smart Home (-7%).

Акції азійських виробників мікрочіпів теж зазнали втрат. Найбільші експортери чіпів, такі як Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. та Samsung Electronics, опинилися під тиском після заяви Трампа про можливе введення податку на імпорт напівпровідників.

У Японії акції виробників напівпровідникового обладнання Tokyo Electron, Advantest і Disco впали щонайменше на 2%.

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Деякі азійські компанії можуть отримати вигоду від нових мит. Зокрема, нафтопереробні підприємства, такі як S-Oil, потенційно можуть виграти через зростання вартості нафти з Канади та Мексики, що дасть їм перевагу над американськими конкурентами.

Торгова політика Трампа також вдарила по тайванських та індійських компаніях, що мають виробництво в Мексиці. Акції Quanta Computer, яка займається виробництвом обладнання для штучного інтелекту, впали майже на 10%. Під тиском опинилися й акції LG Electronics, а також індійських фармацевтичних компаній та постачальників автокомпонентів, таких як Samvardhana Motherson International і Tata Motors.

На тлі цих змін інвестори очікують зростання інфляції в США.