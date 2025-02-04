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Біткоїн відновлюється: курс дотягнувся до $100 тисяч після рішення Трампа щодо скасування мит

Біткоїн відновлюється: курс дотягнувся до $100 тисяч після рішення Трампа щодо скасування мит

Київ • УНН

 • 30928 перегляди

Криптовалютний ринок відновився після рішення Трампа відкласти введення мит на Канаду та Мексику. Біткоїн досяг $100 000, а більшість альткоїнів зросли на 5-13% після попереднього падіння.

Біткоїн та інші основні криптовалюти зросли у вівторок на тлі позитивної реакції ринку на рішення президента США Дональда Трампа відкласти запровадження нових мит на Канаду та Мексику. Додатковим чинником зростання стали покупки на падінні.

Пише УНН з посиланням на Investing. 

До 01:05 за східноєвропейським часом (06:05 за Гринвічем) біткоїн додав 5,6%, досягнувши $99 327,5.

Після оголошення про відтермінування мит його ціна піднялася вище $100 000 у понеділок увечері. Спочатку анонсоване введення 25% мита на канадський і мексиканський імпорт та 10% мита на китайські товари спричинило значний розпродаж ризикових активів, що призвело до різкого падіння вартості біткоїна та інших цифрових валют. Інвестори намагалися перевести активи в готівку.

Трамп на місяць відклав запровадження 25% мита для Мексики: названо причину03.02.25, 19:14 • 41733 перегляди

Однак у ніч на вівторок Трамп погодився відкласти введення мит на 30 днів. Перед цим біткоїн опускався до $91 695,8, а Ethereum втратив понад 20%, досягнувши $2 261,27. Проте вже у вівторок Ethereum зріс на 7,6%, піднявшись до $2 704,1.

Криптовалютний ринок традиційно реагує на макроекономічну невизначеність, оскільки трейдери шукають ліквідність у періоди ринкового стресу. Завдяки цілодобовій торгівлі криптовалюти залишаються доступним інструментом для швидкого коригування активів, особливо у вихідні, коли традиційні фінансові ринки не працюють.

Зі зменшенням безпосередньої загрози торговельних бар’єрів інвестори повернулися до купівлі, що сприяло стабілізації крипторинку. Водночас аналітики попереджають про його вразливість до геополітичних подій. 

Якщо мита на китайський імпорт будуть запроваджені або з’являться нові торгові обмеження, це може сповільнити зростання криптовалют.

Більшість альткоїнів повернулися до зростання після падіння приблизно на 20% під час попередньої сесії. XRP, третя за капіталізацією криптовалюта, додала 13%, досягнувши $2,5897. Solana зросла на 5,1%, Polygon – на 7,8%, а Cardano – на 10,4%.

Серед мем-коїнів Dogecoin підскочив на 11,4%, тоді як $TRUMP, мем-токен, пов’язаний з Трампом, подешевшав на 1,3%, зупинившись на рівні $17,603 після того, як у понеділок досяг рекордного мінімуму $16,349.

Нагадаємо 

На початку тижня ринок криптовалют зазнав значних втрат, а біткоїн опустився до найнижчого рівня за три тижні. Інвестори відреагували на зростаючий ризик торговельної війни, що призвело до масового розпродажу на фінансових ринках. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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