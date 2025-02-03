Криптомонети впали в середньому на 20-30%

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Криптовалютний ринок зазнав різкого падіння після введення Трампом нових торгових мит на Китай, Канаду та Мексику. Біткоїн досяг тритижневого мінімуму, а ефір втратив чверть вартості за три дні.

На початку тижня ринок криптовалют зазнав значних втрат, а біткоїн опустився до найнижчого рівня за три тижні. Інвестори відреагували на зростаючий ризик торговельної війни, що призвело до масового розпродажу на фінансових ринках. Пише УНН з посиланням на Reuters.

Біткоїн, найбільша криптовалюта у світі, за ніч досяг тритижневого мінімуму в 91 441,89 долара, а станом на 09:41за Гринвічем його вартість становила 95 730,35 долара, що на 6,2% нижче порівняно з попереднім днем. Ефір, друга за капіталізацією криптовалюта, зазнав ще більшого спаду — за три дні він втратив майже 25% вартості, що стало наймасштабнішим зниженням із листопада 2022 року. Його остання ціна становила 2 592,14 долара.

Обвал криптовалют відбувся після того, як президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпорт із Мексики та Канади, а також 10% тарифи на товари з Китаю. У відповідь Канада та Мексика пообіцяли контрзаходи, а Китай заявив про намір оскаржити ці рішення у Світовій організації торгівлі.

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Згідно з даними CoinGecko, понад 25% зі 100 найбільших криптовалют зазнали падіння вартості на 20% і більше протягом останньої доби. Акції криптовалютної біржі Coinbase (COIN.O) також втратили 5,5% на попередніх торгах.

Ринок залишається нестабільним, оскільки він працює цілодобово та залишається чутливим до загальних ринкових настроїв. Інвестори побоюються, що нові тарифи негативно позначаться на економічному зростанні, корпоративних прибутках і рівні інфляції.

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Експерти ринку по-різному оцінюють реакцію криптовалют на кризу. За словами Кріса Уестона, керівника аналітичного відділу Pepperstone, криптовалюти є головним індикатором ринкових ризиків, особливо у вихідні. Водночас Джозеф Едвардс із Enigma Securities зазначає, що біткойн падає повільніше, ніж ефір, оскільки інвестори часто сприймають його як "безризиковий актив", подібний до золота.

Нагадаємо 

Криптовалютний ринок різко впав після введення Трампом нових торгових мит на Китай, Канаду та Мексику. Біткоїн знизився до $91,695, а Ефір втратив 22.7% вартості через відтік інвесторів від ризикових активів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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