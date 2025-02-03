Може бути боляче для Америки, але це варте того: Трамп про підвищення тарифів

Президент США Дональд Трамп вважає, що рішення про мита на товари з Канади, Мексики та Китаю є доцільним, хоч і може бути болючим для економіки США. Він вважає, що ці країни, а також інші - "обкрадають Америку". Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Такі країни, як Канада, Мексика, Китай і багато інших, які неможливо назвати, продовжують десятиліттями обкрадати Америку, як у сфері торгівлі, так і у сфері злочинності та постачання наркотиків, яким дозволено вільно надходити в Америку - написав Трамп.

Він вважає, що ці дні закінчилися і Америка більше не буде "дурною країною". Трамп закликав вищезгадані держави виробляти свій продукт на території США, зазначивши, що в такому разі ніякого підвищення тарифів не буде. Президент дотримується позиції, що Сполучені Штати "не повинні втрачати трильйони доларів на субсидуванні інших країн".

Це буде Золотий вік Америки! Чи буде боляче? Так, можливо. А, можливо, і ні. Але ми зробимо Америку знову великою, і все це буде коштувати тієї ціни, яку доведеться заплатити, - резюмував Трамп.

Нагадаємо, у відповідь на ініціативи Трампа про введення 25% тарифів проти Канади, канадський міністр фінансів Домінік Леблан оприлюднив список американських товарів, які потрапили під мита.

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Президент США підписав три укази про нові митні тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Американські імпортери сплачуватимуть додатковий податок 25% на товари з Канади й Мексики та 10% на китайські товари.

Згодом ці три країни оголосили про контрзаходи та готовність до торговельного протистояння.

Також на заяви Трампа, що Штати введуть мита на товари з ЄС, у Європейському союзі заявили, що вживуть "жорстких заходів", якщо це станеться.