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У ЄС попередили США про "жорсткі заходи" у відповідь, якщо Трамп запровадить мита - Bloomberg

Київ • УНН

 • 105361 перегляди

Єврокомісія обговорить відповідь на заяву Трампа про введення мит на товари з ЄС. США вже запровадили додаткові мита на товари з Канади, Мексики та Китаю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати введуть мита на товари з ЄС. У відповідь у Європейському союзі заявили, що вживуть "жорстких заходів", якщо це станеться. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання відповідну можливість Єврокомісія та країни-члени ЄС обговорять у вівторок, на зустрічі міністрів торгівлі у Варшаві.

Представник комісії заявив, що на даному етапі Європейський союз не знав про введення додаткових мит на продукцію ЄС, наголосивши, що торговельні та інвестиційні відносини зі США є найбільшими у світі. Він зазначив, що використання мит було "шкідливим для всіх сторін", і Євросоюз шкодує про рішення Трампа запровадити їх для Канади, Мексики та Китаю.

ЄС буде жорстко реагувати на улюбленого торговельного партнера, який несправедливо або довільно вводить мита на товари ЄС. На карту поставлено багато чого,

- заявив представник Єврокомісії.

Зазначимо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що важливо не розділяти світ новими торговими бар'єрами, оскільки від глобалізації виграють усі. Водночас реагуючи на слова Трампа, канцлер Німеччини заявив, що Євросоюз має "простір для дії" як велика економічна сила.

Ми намагатимемося продовжувати економічні відносини разом із перспективою співпраці та кооперації,

- наголосив Шольц.

Нагадаємо

Президент США підписав три укази про нові митні тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Американські імпортери сплачуватимуть додатковий податок 25% на товари з Канади й Мексики та 10% на китайські товари.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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