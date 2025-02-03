В ЕС предупредили США о "жестких мерах" в ответ, если Трамп введет пошлины - Bloomberg
Киев • УНН
Еврокомиссия обсудит ответ на заявление Трампа о введении пошлин на товары из ЕС. США уже ввели дополнительные пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут пошлины на товары из ЕС. В ответ в Европейском союзе заявили, что примут "жесткие меры", если это произойдет. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Как отмечает издание соответствующую возможность Еврокомиссия и страны-члены ЕС обсудят во вторник, на встрече министров торговли в Варшаве.
Представитель комиссии заявил, что на данном этапе Европейский союз не знал о введении дополнительных пошлин на продукцию ЕС, подчеркнув, что торговые и инвестиционные отношения с США являются крупнейшими в мире. Он отметил, что использование пошлин было "вредным для всех сторон", и Евросоюз сожалеет о решении Трампа ввести их для Канады, Мексики и Китая.
ЕС будет жестко реагировать на любимого торгового партнера, который несправедливо или произвольно вводит пошлины на товары ЕС. На карту поставлено многое,
Отметим, что канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что важно не разделять мир новыми торговыми барьерами, поскольку от глобализации выиграют все. В то же время реагируя на слова Трампа, канцлер Германии заявил, что Евросоюз имеет "пространство для действия" как большая экономическая сила.
Мы постараемся продолжать экономические отношения вместе с перспективой сотрудничества и кооперации,
Напомним
Президент США подписал три указа о новых таможенных тарифах на импорт из Канады, Мексики и Китая. Американские импортеры будут платить дополнительный налог 25% на товары из Канады и Мексики и 10% на китайские товары.