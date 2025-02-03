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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЕС предупредили США о "жестких мерах" в ответ, если Трамп введет пошлины - Bloomberg

В ЕС предупредили США о "жестких мерах" в ответ, если Трамп введет пошлины - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 3027 просмотра

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Еврокомиссия обсудит ответ на заявление Трампа о введении пошлин на товары из ЕС. США уже ввели дополнительные пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут пошлины на товары из ЕС. В ответ в Европейском союзе заявили, что примут "жесткие меры", если это произойдет. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание соответствующую возможность Еврокомиссия и страны-члены ЕС обсудят во вторник, на встрече министров торговли в Варшаве.

Представитель комиссии заявил, что на данном этапе Европейский союз не знал о введении дополнительных пошлин на продукцию ЕС, подчеркнув, что торговые и инвестиционные отношения с США являются крупнейшими в мире. Он отметил, что использование пошлин было "вредным для всех сторон", и Евросоюз сожалеет о решении Трампа ввести их для Канады, Мексики и Китая.

ЕС будет жестко реагировать на любимого торгового партнера, который несправедливо или произвольно вводит пошлины на товары ЕС. На карту поставлено многое,

- заявил представитель Еврокомиссии.

Отметим, что канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что важно не разделять мир новыми торговыми барьерами, поскольку от глобализации выиграют все. В то же время реагируя на слова Трампа, канцлер Германии заявил, что Евросоюз имеет "пространство для действия" как большая экономическая сила.

Мы постараемся продолжать экономические отношения вместе с перспективой сотрудничества и кооперации,

- подчеркнул Шольц.

Напомним

Президент США подписал три указа о новых таможенных тарифах на импорт из Канады, Мексики и Китая. Американские импортеры будут платить дополнительный налог 25% на товары из Канады и Мексики и 10% на китайские товары.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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