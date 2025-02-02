Президент США підписав указ про запровадження мит на товари з Канади, Мексики та Китаю

Дональд Трамп підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

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За словами офіційного представника Білого дому, який спілкувався із журналістами, Трамп підписав загалом три укази, які встановлюють додаткові тарифи.

Видання зазначає, що це стало першим кроком з боку адміністрації Трампа в його другій торгівельній війні.

Американські імпортери сплачуватимуть новий податок 25% на товари з Канади та Мексики, а також збір 10% на товари з Китаю - цитує видання очільника Білого дому.

Відповідно до торгівельної угоди, яку Трамп підписав під час свого першого терміну, більшість товарів із Канади й Мексики не тарифікувалися, тим часом як багато китайських товарів оподатковувалися на рівні до 25%. Зазначається, що нові митні тарифи стануть додатковим навантаженням на імпортерів.

Нагадаємо

У грудня ще до інавгурації Трамп заявляв, що ЄС може зіткнутися з митами, якщо блок не скоротить свій дефіцит зі США, що зростає, здійснюючи великі угоди щодо нафти і газу з найбільшою економікою світу.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що виконає свою погрозу запровадити 25% мита на імпорт із Канади та Мексики вже цієї суботи, 1 лютого. Причинами свого рішення він назвав потік фентанілу і великий торговий дефіцит.