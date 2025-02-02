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Президент США підписав указ про запровадження мит на товари з Канади, Мексики та Китаю

Київ • УНН

 • 92194 перегляди

Президент США підписав три укази про нові митні тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Американські імпортери сплачуватимуть додатковий податок 25% на товари з Канади й Мексики та 10% на китайські товари.

Дональд Трамп підписав укази про запровадження значних митних тарифів на імпорт товарів з Канади, Мексики, а також Китаю. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Деталі

За словами офіційного представника Білого дому, який спілкувався із журналістами, Трамп підписав загалом три укази, які встановлюють додаткові тарифи.

Видання зазначає, що це стало першим кроком з боку адміністрації Трампа в його другій торгівельній війні.

Американські імпортери сплачуватимуть новий податок 25% на товари з Канади та Мексики, а також збір 10% на товари з Китаю

- цитує видання очільника Білого дому.

Відповідно до торгівельної угоди, яку Трамп підписав під час свого першого терміну, більшість товарів із Канади й Мексики не тарифікувалися, тим часом як багато китайських товарів оподатковувалися на рівні до 25%. Зазначається, що нові митні тарифи стануть додатковим навантаженням на імпортерів.

Нагадаємо

У грудня ще до інавгурації Трамп заявляв, що ЄС може зіткнутися з митами, якщо блок не скоротить свій дефіцит зі США, що зростає, здійснюючи великі угоди щодо нафти і газу з найбільшою економікою світу.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що виконає свою погрозу запровадити 25% мита на імпорт із Канади та Мексики вже цієї суботи, 1 лютого. Причинами свого рішення він назвав потік фентанілу і великий торговий дефіцит.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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