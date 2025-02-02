Президент США подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая

ukenru
Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
18:56 • 42371 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 121937 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 161698 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 147107 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 141145 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 130212 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 119965 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 113802 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 123756 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 133723 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Удар рф по историческому центру Одессы: в ЮНЕСКО осудили атаку и планируют отправить миссию в Украину

Удар рф по историческому центру Одессы: в ЮНЕСКО осудили атаку и планируют отправить миссию в Украину

1 февраля, 14:58 • 25969 просмотра
Взрыв на территории ТЦК в Ровно: вероятно, есть пострадавшие

Взрыв на территории ТЦК в Ровно: вероятно, есть пострадавшие

1 февраля, 15:07 • 53899 просмотра
Количество пострадавших от ракетного удара по Полтаве возросло до 17 человек

Количество пострадавших от ракетного удара по Полтаве возросло до 17 человек

1 февраля, 15:20 • 36756 просмотра
7 мифов о ремнях безопасности, которые могут стоить вам жизни

7 мифов о ремнях безопасности, которые могут стоить вам жизни

1 февраля, 16:01 • 25618 просмотра
США предлагают Украине провести выборы до конца года при одном условии - СМИ

США предлагают Украине провести выборы до конца года при одном условии - СМИ

1 февраля, 16:29 • 37761 просмотра
публикации
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 137888 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

31 января, 15:00 • 144132 просмотра
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 166923 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 182758 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 288544 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

1 февраля, 12:50 • 103178 просмотра
Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

31 января, 18:24 • 161696 просмотра
Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

31 января, 14:22 • 119775 просмотра
Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

31 января, 10:20 • 132831 просмотра
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 135447 просмотра
Актуальное
Президент США подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая

Президент США подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая

Киев  •  УНН

 • 1050 просмотра

Read in English

Президент США подписал три указа о новых таможенных тарифах на импорт из Канады, Мексики и Китая. Американские импортеры будут платить дополнительный налог 25% на товары из Канады и Мексики и 10% на китайские товары.

Дональд Трамп подписал указы о введении значительных таможенных тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики, а также Китая. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

По словам официального представителя Белого дома, который общался с журналистами, Трамп подписал всего три указа, которые устанавливают дополнительные тарифы.

Издание отмечает, что это стало первым шагом со стороны администрации Трампа в его второй торговой войне.

Американские импортеры будут платить новый налог 25% на товары из Канады и Мексики, а также сбор 10% на товары из Китая

- цитирует издание главу Белого дома.

Согласно торговому соглашению, которое Трамп подписал во время своего первого срока, большинство товаров из Канады и Мексики не тарифицировались, в то время как многие китайские товары облагались налогом на уровне до 25%. Отмечается, что новые таможенные тарифы станут дополнительной нагрузкой на импортеров.

Напомним

В декабре еще до инаугурации Трамп заявлял, что ЕС может столкнуться с пошлинами, если блок не сократит свой растущий дефицит с США, совершая крупные сделки по нефти и газу с крупнейшей экономикой мира.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что выполнит свою угрозу ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики уже в эту субботу, 1 февраля. Причинами своего решения он назвал поток фентанила и большой торговый дефицит.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
belii-domБелый дом
meksikaМексика
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
kanadaКанада
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы