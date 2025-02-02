Президент США подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая

Дональд Трамп подписал указы о введении значительных таможенных тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики, а также Китая. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

По словам официального представителя Белого дома, который общался с журналистами, Трамп подписал всего три указа, которые устанавливают дополнительные тарифы.

Издание отмечает, что это стало первым шагом со стороны администрации Трампа в его второй торговой войне.

Американские импортеры будут платить новый налог 25% на товары из Канады и Мексики, а также сбор 10% на товары из Китая - цитирует издание главу Белого дома.

Согласно торговому соглашению, которое Трамп подписал во время своего первого срока, большинство товаров из Канады и Мексики не тарифицировались, в то время как многие китайские товары облагались налогом на уровне до 25%. Отмечается, что новые таможенные тарифы станут дополнительной нагрузкой на импортеров.

Напомним

В декабре еще до инаугурации Трамп заявлял, что ЕС может столкнуться с пошлинами, если блок не сократит свой растущий дефицит с США, совершая крупные сделки по нефти и газу с крупнейшей экономикой мира.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что выполнит свою угрозу ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики уже в эту субботу, 1 февраля. Причинами своего решения он назвал поток фентанила и большой торговый дефицит.