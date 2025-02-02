Канада, Мексика та Китай відповідають контрзаходами на імпортні тарифи США

ukenru
09:48 • 34389 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 101371 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 106168 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 126139 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 158398 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 212404 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 171609 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150936 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124889 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109761 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 124324 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 128138 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 123866 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 126812 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 120776 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 175824 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 174347 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 306329 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 333955 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 268745 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 15204 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 54653 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 56716 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 124035 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 100247 перегляди
Актуальне
Канада, Мексика та Китай відповідають контрзаходами на імпортні тарифи США

Канада, Мексика та Китай відповідають контрзаходами на імпортні тарифи США

Київ • УНН

 • 72492 перегляди

США запроваджують 25% мита на товари з Мексики й Канади та 10% на китайські товари. Три країни оголосили про контрзаходи та готовність до торговельного протистояння.

Пекін попередив Вашингтон, що в "торговельній або тарифній війні" не буде "переможців" та запланував оскраження тарифів у Світовій організації торгівлі (СОТ). У Мексики є "плани А, Б та В, Канада, за словами глави уряду, готова протидіяти.

Передає УНН із посиланням на VRT.

1 лютого, США запровадять 25-відсоткові імпортні мита на продукцію з Мексики та Канади. Мова йде про імпортне мито у розмірі 25% на товари з Мексики та Канади та 10% на продукцію з Китаю.

Китай оголосив, що оскаржуватиме запровадження тарифів США на китайські товари у Світовій організації торгівлі (СОТ). Міністерство торгівлі Китаю заявило, що американські тарифи є явним порушенням правил СОТ.

Також у КНР попередили США, що в "торговельній або тарифній війні" не буде "переможців".

Цікава деталь: за інтерпретацією Трампа, його мета, серед іншого, - зупинити контрабанду наркотику фентаніл у США і приплив нелегальних мігрантів.

У Пекіні відповіли:

Фентаніл - це проблема Америки

- заявив у неділю МЗС Китаю.

Китай "здійснив всебічну співпрацю зі Сполученими Штатами в боротьбі з наркотиками та досяг чудових результатів".

Реакція Канади

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна готова відреагувати, якщо Трамп продовжить вводити мита.

"Ми готові дати цілеспрямовану, рішучу, але розумну і негайну відповідь. Це не те, чого ми хочемо, але якщо він продовжить, ми теж діятимемо", — йдеться у заяві на пресконференції. 

Трюдо у своїй промові попередив, що імпортне мито, оголошене Канадою, завдасть збитків США. Він також закликав канадців купувати канадські товари та проводити відпустку у своїй країні.

Мексика оголошує про заходи у відповідь

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум сьогодні заявила, що Мексика вела діалог із командою Трампа до його повернення до Білого дому. Вона підкреслила, що Мексика має "плани А, Б і В" на випадок, якщо США введуть підвищені імпортні мита.

"Дуже важливо, щоб мексиканський народ знав, що ми завжди захищатимемо гідність нашого народу. Ми завжди захищатимемо наш суверенітет і прагнутимемо діалогу між рівними, без підпорядкування", — підкреслила Шейнбаум.

Доповнення

Тим часом серед економістів існують побоювання, що імпортні мита та контрзаходи можуть спровокувати торговельну війну, яка може завдати шкоди світовій економіці. Вони побоюються, що в цьому випадку інфляція у відповідних країнах також знову зросте.

Новий міністр фінансів США наполягає на запровадженні універсальних імпортних тарифів28.01.25, 18:14 • 28355 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
meksykaМексика
donald-trampДональд Трамп
kanadaКанада
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами