Канада, Мексика та Китай відповідають контрзаходами на імпортні тарифи США

Пекін попередив Вашингтон, що в "торговельній або тарифній війні" не буде "переможців" та запланував оскраження тарифів у Світовій організації торгівлі (СОТ). У Мексики є "плани А, Б та В, Канада, за словами глави уряду, готова протидіяти.

Передає УНН із посиланням на VRT.

1 лютого, США запровадять 25-відсоткові імпортні мита на продукцію з Мексики та Канади. Мова йде про імпортне мито у розмірі 25% на товари з Мексики та Канади та 10% на продукцію з Китаю.

Китай оголосив, що оскаржуватиме запровадження тарифів США на китайські товари у Світовій організації торгівлі (СОТ). Міністерство торгівлі Китаю заявило, що американські тарифи є явним порушенням правил СОТ.

Також у КНР попередили США, що в "торговельній або тарифній війні" не буде "переможців".

Цікава деталь: за інтерпретацією Трампа, його мета, серед іншого, - зупинити контрабанду наркотику фентаніл у США і приплив нелегальних мігрантів.

У Пекіні відповіли:

Фентаніл - це проблема Америки - заявив у неділю МЗС Китаю.

Китай "здійснив всебічну співпрацю зі Сполученими Штатами в боротьбі з наркотиками та досяг чудових результатів".

Реакція Канади

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна готова відреагувати, якщо Трамп продовжить вводити мита.

"Ми готові дати цілеспрямовану, рішучу, але розумну і негайну відповідь. Це не те, чого ми хочемо, але якщо він продовжить, ми теж діятимемо", — йдеться у заяві на пресконференції.

Трюдо у своїй промові попередив, що імпортне мито, оголошене Канадою, завдасть збитків США. Він також закликав канадців купувати канадські товари та проводити відпустку у своїй країні.

Мексика оголошує про заходи у відповідь

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум сьогодні заявила, що Мексика вела діалог із командою Трампа до його повернення до Білого дому. Вона підкреслила, що Мексика має "плани А, Б і В" на випадок, якщо США введуть підвищені імпортні мита.

"Дуже важливо, щоб мексиканський народ знав, що ми завжди захищатимемо гідність нашого народу. Ми завжди захищатимемо наш суверенітет і прагнутимемо діалогу між рівними, без підпорядкування", — підкреслила Шейнбаум.

Доповнення

Тим часом серед економістів існують побоювання, що імпортні мита та контрзаходи можуть спровокувати торговельну війну, яка може завдати шкоди світовій економіці. Вони побоюються, що в цьому випадку інфляція у відповідних країнах також знову зросте.

Новий міністр фінансів США наполягає на запровадженні універсальних імпортних тарифів