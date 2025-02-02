Китай має намір подати позов до СОТ після введення Трампом мит

Пекін подасть позов до Світової організації торгівлі (СОТ) через введення Вашингтоном мит на китайські товари. Про це заявило Міністерство торгівлі Китаю, пише Channel NewsAsia, пише УНН.

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Запровадження мит з боку США серйозно порушує правила СОТ, йдеться у заяві міністерства Китаю, яке закликало Вашингтон відверто вести діалог і зміцнювати співпрацю.

Китай заявив, що рішуче виступає проти нових мит, запроваджених адміністрацією Трампа, і пообіцяв вжити відповідних контрзаходів для рішучого захисту своїх прав та інтересів.

У своїй недільній заяві Міністерство торгівлі КНР також розкритикувало "помилкові дії" Вашингтона, заявивши, що Пекін "вкрай незадоволений цим рішенням і рішуче його засуджує".

Ці мита не тільки не допоможуть США вирішити їхні власні проблеми, а й завдадуть шкоди нормальній економічній та торговій співпраці - зазначило китайське міністерство.

У Пекіні також додали, що вони сподівається, що США об’єктивно і раціонально подивляться на свої внутрішні проблеми, такі як фентаніл, а не погрожуватимуть іншим країнам митами на кожному кроці.

Китай закликав США "виправити свої помилкові дії, піти на компроміс, визнати свої проблеми, вести відверті переговори, зміцнювати співпрацю та врегулювати розбіжності на основі рівності, взаємної вигоди та взаємної поваги".

Нагадаємо

Президент США підписав три укази про нові митні тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Американські імпортери сплачуватимуть додатковий податок 25% на товари з Канади й Мексики та 10% на китайські товари.

У відповідь на це пезидентка Мексики Клаудія Шейнбаум оголосила про введення відповідних мит на американські товари у відповідь на 25% мита США.

Також Канада запроваджує 25% мита на американські товари вартістю 155 млрд канадських доларів. Обмеження торкнуться продуктів харчування, побутової техніки та критично важливих мінералів.