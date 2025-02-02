Китай має намір подати позов до СОТ після введення Трампом мит

ukenru
09:48 • 48786 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 108721 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 109252 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 129141 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 161027 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 213616 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 172356 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151060 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124981 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109788 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 126954 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 130853 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 127651 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 130112 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 124308 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 179938 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 178504 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 310610 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 338129 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 272832 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 26204 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 61358 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 62652 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 127652 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 101067 перегляди
Актуальне
Китай має намір подати позов до СОТ після введення Трампом мит

Китай має намір подати позов до СОТ після введення Трампом мит

Київ • УНН

 • 34324 перегляди

Міністерство торгівлі Китаю оголосило про намір подати позов до СОТ через введення США нових мит на китайські товари. Пекін закликав Вашингтон до діалогу та пообіцяв вжити контрзаходів для захисту своїх інтересів.

Пекін подасть позов до Світової організації торгівлі (СОТ) через введення Вашингтоном мит на китайські товари. Про це заявило Міністерство торгівлі Китаю, пише Channel NewsAsia, пише УНН.

Деталі

Запровадження мит з боку США серйозно порушує правила СОТ, йдеться у заяві міністерства Китаю, яке закликало Вашингтон відверто вести діалог і зміцнювати співпрацю.

Китай заявив, що рішуче виступає проти нових мит, запроваджених адміністрацією Трампа, і пообіцяв вжити відповідних контрзаходів для рішучого захисту своїх прав та інтересів.

У своїй недільній заяві Міністерство торгівлі КНР також розкритикувало "помилкові дії" Вашингтона, заявивши, що Пекін "вкрай незадоволений цим рішенням і рішуче його засуджує".

Ці мита не тільки не допоможуть США вирішити їхні власні проблеми, а й завдадуть шкоди нормальній економічній та торговій співпраці

- зазначило китайське міністерство.

У Пекіні також додали, що вони сподівається, що США об’єктивно і раціонально подивляться на свої внутрішні проблеми, такі як фентаніл, а не погрожуватимуть іншим країнам митами на кожному кроці.

Китай закликав США "виправити свої помилкові дії, піти на компроміс, визнати свої проблеми, вести відверті переговори, зміцнювати співпрацю та врегулювати розбіжності на основі рівності, взаємної вигоди та взаємної поваги".

Нагадаємо

Президент США підписав три укази про нові митні тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Американські імпортери сплачуватимуть додатковий податок 25% на товари з Канади й Мексики та 10% на китайські товари.

У відповідь на це пезидентка Мексики Клаудія Шейнбаум оголосила про введення відповідних мит на американські товари у відповідь на 25% мита США.

Також Канада запроваджує 25% мита на американські товари вартістю 155 млрд канадських доларів. Обмеження торкнуться продуктів харчування, побутової техніки та критично важливих мінералів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
donald-trampДональд Трамп
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами