Китай намерен подать иск в ВТО после введения Трампом пошлин
Киев • УНН
Министерство торговли Китая объявило о намерении подать иск в ВТО из-за введения США новых пошлин на китайские товары. Пекин призвал Вашингтон к диалогу и пообещал принять контрмеры для защиты своих интересов.
Пекин подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения Вашингтоном пошлин на китайские товары. Об этом заявило Министерство торговли Китая, пишет Channel NewsAsia, пишет УНН.
Детали
Введение пошлин со стороны США серьезно нарушает правила ВТО, говорится в заявлении министерства Китая, которое призвало Вашингтон откровенно вести диалог и укреплять сотрудничество.
Китай заявил, что решительно выступает против новых пошлин, введенных администрацией Трампа, и пообещал принять соответствующие контрмеры для решительной защиты своих прав и интересов.
В своем воскресном заявлении Министерство торговли КНР также раскритиковало "ошибочные действия" Вашингтона, заявив, что Пекин "крайне недоволен этим решением и решительно его осуждает".
Эти пошлины не только не помогут США решить их собственные проблемы, но и нанесут ущерб нормальному экономическому и торговому сотрудничеству
В Пекине также добавили, что они надеется, что США объективно и рационально посмотрят на свои внутренние проблемы, такие как фентанил, а не будут угрожать другим странам пошлинами на каждом шагу.
Китай призвал США "исправить свои ошибочные действия, пойти на компромисс, признать свои проблемы, вести откровенные переговоры, укреплять сотрудничество и урегулировать разногласия на основе равенства, взаимной выгоды и взаимного уважения".
Напомним
Президент США подписал три указа о новых таможенных тарифах на импорт из Канады, Мексики и Китая. Американские импортеры будут платить дополнительный налог 25% на товары из Канады и Мексики и 10% на китайские товары.
В ответ на это президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила о введении ответных пошлин на американские товары в ответ на 25% пошлины США.
Также Канада вводит 25% пошлины на американские товары стоимостью 155 млрд канадских долларов. Ограничения коснутся продуктов питания, бытовой техники и критически важных минералов.