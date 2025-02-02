Канада запроваджує 25% мита на товари зі США у відповідь на дії Трампа

Канада запровадить 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів. Заходи торкнуться продуктів харчування і важливих мінералів. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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За словами Трюдо, під канадські тарифи підпадуть пиво, вино, продукти харчування та побутова техніка, що постачаються зі США.

Також канадський уряд розглядає введення мит щодо критично важливих мінералів.

Джастін Трюдо заявив, що намагався провести переговори з президентом США Дональдом Трампом з моменту його інавгурації. Найближчим часом він сподівається провести поговорити з главою Білого дому.

Нагадаємо

Президент США підписав три укази про нові митні тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Американські імпортери сплачуватимуть додатковий податок 25% на товари з Канади й Мексики та 10% на китайські товари.

У відповідь на це пезидентка Мексики Клаудія Шейнбаум оголосила про введення відповідних мит на американські товари у відповідь на 25% мита США.