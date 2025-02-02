Канада вводит 25% пошлины на товары из США в ответ на действия Трампа
Киев • УНН
Канада вводит 25% пошлины на американские товары стоимостью 155 млрд канадских долларов. Ограничения коснутся продуктов питания, бытовой техники и критически важных минералов.
Канада введет 25% пошлины на американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов. Меры коснутся продуктов питания и важных минералов. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По словам Трюдо, под канадские тарифы подпадут пиво, вино, продукты питания и бытовая техника, поставляемые из США.
Также канадское правительство рассматривает введение пошлин в отношении критически важных минералов.
Джастин Трюдо заявил, что пытался провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом с момента его инаугурации. В ближайшее время он надеется провести поговорить с главой Белого дома.
Напомним
Президент США подписал три указа о новых таможенных тарифах на импорт из Канады, Мексики и Китая. Американские импортеры будут платить дополнительный налог 25% на товары из Канады и Мексики и 10% на китайские товары.
В ответ на это президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила о введении ответных пошлин на американские товары в ответ на 25% пошлины США.