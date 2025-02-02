Президентка Мексики заявила про введення проти США аналогічних мит у відповідь

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум оголосила про запровадження відповідних митних та не митних заходів щодо США після рішення адміністрації Дональда Трампа накласти 25% мита на мексиканські товари. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Як зазначила Шейнбаум, це необхідний крок для захисту національних інтересів, однак вона підкреслила, що Мексика не прагне ескалації конфлікту, а закликає до співпраці та діалогу з Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп у суботу оголосив про запровадження жорстких мит на товари з Канади, Китаю та Мексики, аргументуючи це боротьбою проти нелегальної міграції та потоку фентанілу через мексиканський кордон.

У відповідь на ці звинувачення Шейнбаум наголосила, що з моменту її вступу на посаду в жовтні уряд Мексики вже вилучив 20 мільйонів доз смертельного синтетичного опіоїду фентанілу, затримав понад 10 000 осіб, пов’язаних із наркоторгівлею.

Нагадаємо

Президент США підписав три укази про нові митні тарифи на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Американські імпортери сплачуватимуть додатковий податок 25% на товари з Канади й Мексики та 10% на китайські товари.