Президент Мексики заявила о введении против США аналогичных пошлин в ответ

ukenru
Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
1 февраля, 18:56 • 52809 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 123821 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 163767 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 148697 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 141756 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 130540 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 120225 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 113888 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 123811 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 133753 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,67 - ГСЧС

В Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,67 - ГСЧС

1 февраля, 17:53 • 22562 просмотра
Военные рф нанесли авиаудар по школе-интернату в Судже: под завалами до сотни человек

Военные рф нанесли авиаудар по школе-интернату в Судже: под завалами до сотни человек

1 февраля, 18:09 • 26227 просмотра
Нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне: Зеленский о поставках рф компонентов для ракет и дронов

Нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне: Зеленский о поставках рф компонентов для ракет и дронов

1 февраля, 18:25 • 25159 просмотра
В Генштабе обнародовали видео последствий авиаудара рф по интернату в Судже, где были десятки гражданских

В Генштабе обнародовали видео последствий авиаудара рф по интернату в Судже, где были десятки гражданских

1 февраля, 18:40 • 33398 просмотра
Трамп заявил, что Венесуэла согласилась принять своих граждан, депортированных из США

Трамп заявил, что Венесуэла согласилась принять своих граждан, депортированных из США

1 февраля, 19:13 • 19820 просмотра
публикации
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 138739 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

31 января, 15:00 • 144886 просмотра
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 167564 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 183411 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 289075 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

1 февраля, 12:50 • 103554 просмотра
Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

31 января, 18:24 • 163767 просмотра
Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

31 января, 14:22 • 120053 просмотра
Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

31 января, 10:20 • 133095 просмотра
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 135704 просмотра
Актуальное
Президент Мексики заявила о введении против США аналогичных пошлин в ответ

Президент Мексики заявила о введении против США аналогичных пошлин в ответ

Киев  •  УНН

 • 5619 просмотра

Read in English

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила о введении ответных пошлин на американские товары в ответ на 25% пошлины США. Решение принято после того, как Трамп ввел ограничения из-за миграции и наркотрафика.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила о введении соответствующих таможенных и не таможенных мер в отношении США после решения администрации Дональда Трампа наложить 25% пошлины на мексиканские товары. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отметила Шейнбаум, это необходимый шаг для защиты национальных интересов, однако она подчеркнула, что Мексика не стремится к эскалации конфликта, а призывает к сотрудничеству и диалогу с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп в субботу объявил о введении жестких пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики, аргументируя это борьбой против нелегальной миграции и потока фентанила через мексиканскую границу.

В ответ на эти обвинения Шейнбаум подчеркнула, что с момента ее вступления в должность в октябре правительство Мексики уже изъяло 20 миллионов доз смертельного синтетического опиоида фентанила, задержало более 10 000 человек, связанных с наркоторговлей.

Напомним

Президент США подписал три указа о новых таможенных тарифах на импорт из Канады, Мексики и Китая. Американские импортеры будут платить дополнительный налог 25% на товары из Канады и Мексики и 10% на китайские товары.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
meksikaМексика
donald-trampДональд Трамп
kanadaКанада
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы