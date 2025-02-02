Президент Мексики заявила о введении против США аналогичных пошлин в ответ
Киев • УНН
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила о введении ответных пошлин на американские товары в ответ на 25% пошлины США. Решение принято после того, как Трамп ввел ограничения из-за миграции и наркотрафика.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила о введении соответствующих таможенных и не таможенных мер в отношении США после решения администрации Дональда Трампа наложить 25% пошлины на мексиканские товары. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Как отметила Шейнбаум, это необходимый шаг для защиты национальных интересов, однако она подчеркнула, что Мексика не стремится к эскалации конфликта, а призывает к сотрудничеству и диалогу с Вашингтоном.
Президент США Дональд Трамп в субботу объявил о введении жестких пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики, аргументируя это борьбой против нелегальной миграции и потока фентанила через мексиканскую границу.
В ответ на эти обвинения Шейнбаум подчеркнула, что с момента ее вступления в должность в октябре правительство Мексики уже изъяло 20 миллионов доз смертельного синтетического опиоида фентанила, задержало более 10 000 человек, связанных с наркоторговлей.
Напомним
Президент США подписал три указа о новых таможенных тарифах на импорт из Канады, Мексики и Китая. Американские импортеры будут платить дополнительный налог 25% на товары из Канады и Мексики и 10% на китайские товары.