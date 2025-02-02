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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Канада, Мексика и Китай отвечают контрмерами на импортные тарифы США

Канада, Мексика и Китай отвечают контрмерами на импортные тарифы США

Киев  •  УНН

 • 6684 просмотра

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США вводят 25% пошлины на товары из Мексики и Канады и 10% на китайские товары. Три страны объявили о контрмерах и готовности к торговому противостоянию.

Пекин предупредил Вашингтон, что в «торговой или тарифной войне» не будет «победителей» и запланировал снижение тарифов во Всемирной торговой организации (ВТО). У Мексики есть «планы А, Б и В, Канада, по словам главы правительства, готова противодействовать.

Передает УНН со ссылкой на VRT.

1 февраля, США введут 25-процентные импортные пошлины на продукцию из Мексики и Канады. Речь идет о импортной пошлине в размере 25% на товары из Мексики и Канады и 10% на продукцию из Китая.

Китай объявил, что будет оспаривать введение тарифов США на китайские товары во Всемирной торговой организации (ВТО). Министерство торговли Китая заявило, что американские тарифы являются явным нарушением правил ВТО.

Также в КНР предупредили США, что в «торговой или тарифной войне» не будет «победителей».

Интересная деталь: по интерпретации Трампа, его цель, среди прочего, - остановить контрабанду наркотика фентанил в США и приток нелегальных мигрантов.

В Пекине ответили:

Фентанил - это проблема Америки

- заявил в воскресенье МИД Китая.

Китай «осуществил всестороннее сотрудничество с Соединенными Штатами в борьбе с наркотиками и достиг замечательных результатов».

Реакция Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна готова отреагироватьесли Трамп продолжит вводить пошлины.

«Мы готовы дать целенаправленный, решительный, но разумный и немедленный ответ. Это не то, чего мы хотим, но если он продолжит, мы тоже будем действовать», - говорится в заявлении на пресс-конференции. 

Трюдо в своей речи предупредил, что импортная пошлина, объявленная Канадой, нанесет ущерб США. Он также призвал канадцев покупать канадские товары и проводить отпуск в своей стране.

Мексика объявляет об ответных мерах

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сегодня заявила, что Мексика вела диалог с командой Трампа до его возвращения в Белый дом. Она подчеркнула, что Мексика имеет «планы А, Б и В» на случай, если США введут повышенные импортные пошлины.

«Очень важно, чтобы мексиканский народ знал, что мы всегда будем защищать достоинство нашего народа. Мы всегда будем защищать наш суверенитет и стремиться к диалогу между равными, без подчинения», - подчеркнула Шейнбаум.

Дополнение

Между тем среди экономистов существуют опасения, что импортные пошлины и контрмеры могут спровоцировать торговую войну, которая может нанести ущерб мировой экономике. Они опасаются, что в этом случае инфляция в соответствующих странах также снова возрастет.

Новый министр финансов США настаивает на введении универсальных импортных тарифов28.01.25, 18:14 • 26741 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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meksikaМексика
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