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Новый министр финансов США настаивает на введении универсальных импортных тарифов

Новый министр финансов США настаивает на введении универсальных импортных тарифов

Киев  •  УНН

 • 10076 просмотра

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Скотт Бессент, новоназначенный министр финансов США, предлагает ввести универсальные тарифы на импорт, начиная с 2,5%. Тарифы планируют постепенно увеличивать ежемесячно для адаптации бизнеса.

Министр финансов Трампа хочет, чтобы налоги росли ежемесячно, чтобы дать бизнесу время на адаптацию.

Пишет УНН со ссылкой на FT.

Министр финансов Дональда Трампа Скотт Бессент настаивает на введении новых универсальных тарифов на американский импорт, которые начнут действовать с 2,5% и постепенно будут расти, сообщили четыре человека, знакомые с этим предложением.

Сбор в размере 2,5 процента ежемесячно будет повышаться на такую же сумму, давая предприятиям время адаптироваться.

Постепенное введение было бы более умеренным, чем немедленные действия, которых опасались некоторые страны.

Предложение Бессента поступило в тот момент, когда команда Трампа обсуждает, как реализовать тарифные планы, а президент усилил свою тарифную риторику, пишет FT.

Справка

В понедельник Сенат США утвердил миллиардера и менеджера хедж-фонда Скотта Бессента министром финансов в администрации президента Дональда Трампа. Скотт Бессент был утвержден Сенатом 27 января 2025 года 68 голосами против 29.  

Во время недавних слушаний новый руководитель финансового ведомства отметил необходимость тщательного управления федеральными денежными потоками, чтобы избежать дефолта и поддерживать экономическую стабильность.

Чиновник выступил за использование тарифов как инструментов для борьбы с нечестной торговой практикой, и для увеличения доходов правительства и укрепления позиций Соединенных Штатов на международной арене. 

Бессент также отверг опасения, что политика Трампа является инфляционной, заявив, что действия Трампа по увеличению добычи нефти могут снизить цены.

Напомним,

Премьер Канады Трюдо заявил, что для "золотого века Америки" нужны канадские ресурсы, а не новые тарифы. Он предупредил об ответных мерах, если США введут ограничения на канадский импорт.

Трамп заявил, что Microsoft может приобрести TikTok - Bloomberg28.01.25, 12:03 • 20241 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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