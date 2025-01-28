Сенат затвердив Скотта Бессента на посаді міністра фінансів США

Сенат США затвердив Скотта Бессента на посаді міністра фінансів США, проголосувавши 68 голосами "за" і 29 "проти". Про це інформує CNN, передає УНН.

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Зазначається, що Бессент став п’ятим кандидатом президента Дональда Трампа, затвердженим Сенатом, отримавши підтримку з обох сторін партійної лінії.

На посаді міністра фінансів Бессент відіграватиме важливу роль у реалізації економічного порядку денного Трампа. Зокрема, Конгрес під керівництвом Республіканської партії працює над продовженням податкових пільг 2017 року, термін дії яких закінчується наприкінці року, а також вирішує питання стелі державного боргу - йдеться у дописі.

За інформацією CNN, це відбувається на тлі стабільного економічного зростання США та низького рівня безробіття — 4,1%, хоча інфляція все ще перевищує цільовий показник Федеральної резервної системи в 2%.

Стабільна економіка США трохи полегшує роботу Бессенту. Його економічний план "3-3-3" включає зниження дефіциту федерального бюджету до 3%, досягнення 3% ВВП та видобуток на 3 мільйони барелів нафти на день більше до кінця другого терміну Трампа - пише інформаційний ресурс.

Президент Трамп також наголосив на своєму бажанні запровадити тарифи для основних торгових партнерів США, зокрема Китаю, Канади та Мексики, вже цього тижня. Експерти попереджають, що це може спричинити зростання інфляції, адже американські споживачі змушені будуть оплачувати підвищення цін.

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