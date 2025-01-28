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Сенат затвердив Скотта Бессента на посаді міністра фінансів США

Сенат затвердив Скотта Бессента на посаді міністра фінансів США

Київ • УНН

 • 29273 перегляди

Скотт Бессент став новим міністром фінансів США, отримавши 68 голосів "за" у Сенаті. Його економічний план передбачає зниження дефіциту бюджету, зростання ВВП та збільшення видобутку нафти.

Сенат США затвердив Скотта Бессента на посаді міністра фінансів США, проголосувавши 68 голосами "за" і 29 "проти". Про це інформує CNN, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Бессент став п’ятим кандидатом президента Дональда Трампа, затвердженим Сенатом, отримавши підтримку з обох сторін партійної лінії.

На посаді міністра фінансів Бессент відіграватиме важливу роль у реалізації економічного порядку денного Трампа. Зокрема, Конгрес під керівництвом Республіканської партії працює над продовженням податкових пільг 2017 року, термін дії яких закінчується наприкінці року, а також вирішує питання стелі державного боргу

- йдеться у дописі.

За інформацією CNN, це відбувається на тлі стабільного економічного зростання США та низького рівня безробіття — 4,1%, хоча інфляція все ще перевищує цільовий показник Федеральної резервної системи в 2%.

Стабільна економіка США трохи полегшує роботу Бессенту. Його економічний план "3-3-3" включає зниження дефіциту федерального бюджету до 3%, досягнення 3% ВВП та видобуток на 3 мільйони барелів нафти на день більше до кінця другого терміну Трампа

- пише інформаційний ресурс.

Президент Трамп також наголосив на своєму бажанні запровадити тарифи для основних торгових партнерів США, зокрема Китаю, Канади та Мексики, вже цього тижня. Експерти попереджають, що це може спричинити зростання інфляції, адже американські споживачі змушені будуть оплачувати підвищення цін.

Нагадаємо

Сенат США затвердив Джона Реткліффа на посаду директора Центрального розвідувального управління голосами від обох партій. Рішення було ухвалено не одностайно. 

Сенат США затвердив нового міністра нацбезпеки: Крісті Ноем очолить відомство25.01.25, 21:14 • 35462 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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