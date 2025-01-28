Сенат утвердил Скотта Бессента на должности министра финансов США

Сенат США утвердил Скотта Бессента на посту министра финансов США, проголосовав 68 голосами "за" и 29 "против". Об этом информирует CNN, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Бессент стал пятым кандидатом президента Дональда Трампа, утвержденным Сенатом, получив поддержку с обеих сторон партийной линии.

На посту министра финансов Бессент будет играть важную роль в реализации экономической повестки дня Трампа. В частности, Конгресс под руководством Республиканской партии работает над продлением налоговых льгот 2017 года, срок действия которых истекает в конце года, а также решает вопрос потолка государственного долга