Сенат утвердил Скотта Бессента на должности министра финансов США
Киев • УНН
Скотт Бессент стал новым министром финансов США, получив 68 голосов "за" в Сенате. Его экономический план предусматривает снижение дефицита бюджета, рост ВВП и увеличение добычи нефти.
Сенат США утвердил Скотта Бессента на посту министра финансов США, проголосовав 68 голосами "за" и 29 "против". Об этом информирует CNN, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Бессент стал пятым кандидатом президента Дональда Трампа, утвержденным Сенатом, получив поддержку с обеих сторон партийной линии.
На посту министра финансов Бессент будет играть важную роль в реализации экономической повестки дня Трампа. В частности, Конгресс под руководством Республиканской партии работает над продлением налоговых льгот 2017 года, срок действия которых истекает в конце года, а также решает вопрос потолка государственного долга
По информации CNN, это происходит на фоне стабильного экономического роста США и низкого уровня безработицы - 4,1%, хотя инфляция все еще превышает целевой показатель Федеральной резервной системы в 2%.
Стабильная экономика США немного облегчает работу Бессенту. Его экономический план "3-3-3" включает снижение дефицита федерального бюджета до 3%, достижение 3% ВВП и добычу на 3 миллиона баррелей нефти в день больше до конца второго срока Трампа
Президент Трамп также отметил свое желание ввести тарифы для основных торговых партнеров США, в частности Китая, Канады и Мексики, уже на этой неделе. Эксперты предупреждают, что это может привести к росту инфляции, ведь американские потребители вынуждены будут оплачивать повышение цен.
Напомним
Сенат США утвердил Джона Рэтклиффа на должность директора Центрального разведывательного управления голосами от обеих партий. Решение было принято не единогласно.
Сенат США утвердил нового министра нацбезопасности: Кристи Ноэм возглавит ведомство25.01.25, 21:14 • 34848 просмотров