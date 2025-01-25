Сенат США утвердил нового министра нацбезопасности: Кристи Ноэм возглавит ведомство
Киев • УНН
Кристи Ноэм утверждена Сенатом США на должности министра национальной безопасности с результатом 59 против 34 голосов. 53-летняя республиканка будет руководить иммиграционной политикой, контролем границ и противодействием киберугрозам.
Сенат Соединенных Штатов утвердил Кристи Ноэм в должности министра национальной безопасности. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.
Детали
Согласно информации, утверждение состоялось с результатом голосования 59 против 34.
Поэтому новая министр будет руководить ведомством, которое играет решающую роль в реализации политики президента по иммиграции, контролю границ и депортации.
Кроме этого, Ноэм будет отвечать за стратегически важные направления, такие как борьба с киберугрозами и противодействие террористическим угрозам.
На момент назначения 53-летняя Кристи Ноэм занимала должность губернатора Южной Дакоты. Она известна как решительный сторонник политики Трампа и опытный политик из республиканского лагеря.
Напомним,
В ноябре Дональд Трамп только планировал назначить губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм на должность министра внутренней безопасности.
Трамп планирует назначить Кристи Ноэм министром внутренней безопасности13.11.24, 07:14 • 17851 просмотр