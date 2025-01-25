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Сенат США затвердив нового міністра нацбезпеки: Крісті Ноем очолить відомство

Сенат США затвердив нового міністра нацбезпеки: Крісті Ноем очолить відомство

Київ • УНН

 • 35462 перегляди

Крісті Ноем затверджена Сенатом США на посаді міністра національної безпеки з результатом 59 проти 34 голосів. 53-річна республіканка керуватиме імміграційною політикою, контролем кордонів та протидією кіберзагрозам.

Сенат Сполучених Штатів затвердив Крісті Ноем на посаді міністра національної безпеки. Про це повідомляє ABC News, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, затвердження відбулося з результатом голосування 59 проти 34. 

Відтак нова міністр керуватиме відомством, яке відіграє вирішальну роль у реалізації політики президента щодо імміграції, контролю кордонів і депортації. 

Окрім цього, Ноем відповідатиме за стратегічно важливі напрями, такі як боротьба з кіберзагрозами та протидія терористичним загрозам. 

На момент призначення 53-річна Крісті Ноем обіймала посаду губернатора Південної Дакоти. Вона відома як рішучий прихильник політики Трампа і досвідчений політик із республіканського табору.

Нагадаємо

У листопаді Дональд Трамп тільки планував призначити губернатора Південної Дакоти Крісті Ноем на посаду міністра внутрішньої безпеки.

Трамп планує призначити Крісті Ноем міністром внутрішньої безпеки13.11.24, 07:14 • 18148 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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