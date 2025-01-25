Сенат США затвердив нового міністра нацбезпеки: Крісті Ноем очолить відомство

Сенат Сполучених Штатів затвердив Крісті Ноем на посаді міністра національної безпеки. Про це повідомляє ABC News, передає УНН.

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Згідно з інформацією, затвердження відбулося з результатом голосування 59 проти 34.

Відтак нова міністр керуватиме відомством, яке відіграє вирішальну роль у реалізації політики президента щодо імміграції, контролю кордонів і депортації.

Окрім цього, Ноем відповідатиме за стратегічно важливі напрями, такі як боротьба з кіберзагрозами та протидія терористичним загрозам.

На момент призначення 53-річна Крісті Ноем обіймала посаду губернатора Південної Дакоти. Вона відома як рішучий прихильник політики Трампа і досвідчений політик із республіканського табору.

Нагадаємо

У листопаді Дональд Трамп тільки планував призначити губернатора Південної Дакоти Крісті Ноем на посаду міністра внутрішньої безпеки.

Трамп планує призначити Крісті Ноем міністром внутрішньої безпеки