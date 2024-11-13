Трамп планирует назначить Кристи Ноэм министром внутренней безопасности

Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить губернатора Южной Дакоты Кристи Ноем министром внутренней безопасности в своей будущей администрации. Об этом сообщила переходная команда Дональда Трампа, передает УНН.

Детали

Ноэм, известная своей активной позицией по защите границ, была первой среди губернаторов, кто направил служащих Национальной гвардии для поддержки Техаса в разрешении кризисной ситуации на границе.

Новый министр внутренней безопасности будет тесно сотрудничать с Томасом Хоманом, который будет отвечать за обеспечение пограничной безопасности и депортацию нелегальных мигрантов в следующей администрации.

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