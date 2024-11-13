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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Маск и Рамасвами возглавят новое министерство в будущей администрации Трампа

Маск и Рамасвами возглавят новое министерство в будущей администрации Трампа

Киев  •  УНН

 • 2675 просмотра

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Трамп планирует создать Министерство повышения эффективности правительства под руководством Илона Маска и Вивека Рамасвами. Новая структура займется оптимизацией работы федеральных ведомств и сокращением бюрократии до 2026 года.

Илон Маск и Вивек Рамасвами будут руководить новым Министерством повышения эффективности правительства в администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает переходная команда Трампа, передает УНН.

Детали

Согласно планам избранного президента, новый орган сосредоточится на сокращении бюрократических процедур, уменьшении регулирования и расходов, а также оптимизации работы федеральных ведомств.

Маск и Рамасвами должны сотрудничать с администрацией для реализации масштабной правительственной реформы, которая имеет целью сделать правительство более эффективным.

Трамп заявил, что к 2026 году, когда Соединенные Штаты будут отмечать 250-летие Декларации независимости, страна получит «подарок» в виде сокращенного и более эффективного правительства.

Трамп назначил ветерана и ведущего Fox News Пита Гегсета новым министром обороны США13 нояб. 2024, 01:25 • 5167 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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