Маск и Рамасвами возглавят новое министерство в будущей администрации Трампа

Илон Маск и Вивек Рамасвами будут руководить новым Министерством повышения эффективности правительства в администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает переходная команда Трампа, передает УНН.

Детали

Согласно планам избранного президента, новый орган сосредоточится на сокращении бюрократических процедур, уменьшении регулирования и расходов, а также оптимизации работы федеральных ведомств.

Маск и Рамасвами должны сотрудничать с администрацией для реализации масштабной правительственной реформы, которая имеет целью сделать правительство более эффективным.

Трамп заявил, что к 2026 году, когда Соединенные Штаты будут отмечать 250-летие Декларации независимости, страна получит «подарок» в виде сокращенного и более эффективного правительства.

Трамп назначил ветерана и ведущего Fox News Пита Гегсета новым министром обороны США