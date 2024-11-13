Трамп назначил ветерана и ведущего Fox News Пита Гегсета новым министром обороны США

Офицер Национальной гвардии армии США и телеведущий Пит Гегсет избран на должность министра обороны. Об этом сообщает Дональд Трамп, передает УНН.

Детали

По информации, Гегсет имеет значительный военный и политический опыт: ранее он руководил политическими группами "Vets For Freedom" и "Concerned Veterans for America" и рассматривался как кандидат на должность министра по делам ветеранов в 2017 году, во время первой администрации Трампа.

Гегсет, который также является ведущим на канале Fox News, служил командиром взвода на военной базе Гуантанамо и защищал методы содержания заключенных. Его военная карьера включает участие в боевых действиях в Ираке и Афганистане, что придало ему авторитет среди военных и политических союзников.

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