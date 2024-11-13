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Трамп назначил ветерана и ведущего Fox News Пита Гегсета новым министром обороны США

Трамп назначил ветерана и ведущего Fox News Пита Гегсета новым министром обороны США

Киев  •  УНН

 • 1258 просмотра

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Пит Гегсет, офицер Нацгвардии США и телеведущий Fox News, назначен на должность министра обороны. Он имеет военный опыт в Ираке и Афганистане, а также руководил ветеранскими организациями.

Офицер Национальной гвардии армии США и телеведущий Пит Гегсет избран на должность министра обороны. Об этом сообщает Дональд Трамп, передает УНН.

Детали

По информации, Гегсет имеет значительный военный и политический опыт: ранее он руководил политическими группами "Vets For Freedom" и "Concerned Veterans for America" и рассматривался как кандидат на должность министра по делам ветеранов в 2017 году, во время первой администрации Трампа.

Гегсет, который также является ведущим на канале Fox News, служил командиром взвода на военной базе Гуантанамо и защищал методы содержания заключенных. Его военная карьера включает участие в боевых действиях в Ираке и Афганистане, что придало ему авторитет среди военных и политических союзников.

Трамп назначил ветерана спецназа Майка Волтца советником по нацбезопасности12 нояб. 2024, 20:15 • 10311 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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