Трамп назначил ветерана спецназа Майка Волтца советником по нацбезопасности
Киев • УНН
Дональд Трамп назначил конгрессмена Майка Уолтца своим советником по национальной безопасности. Волтц имеет 27-летний опыт службы в спецназе США и опыт работы в Белом доме и Пентагоне.
Дональд Трамп объявил о назначении конгрессмена Майка Волтца советником по национальной безопасности. Об этом сообщено в Truth Social, передает УНН.
Детали
По информации, Майк Уолтц - первый в истории конгрессмен с опытом службы в "зеленых беретах", является ветераном спецназа армии США с 27-летним опытом, в течение которого он неоднократно участвовал в боевых операциях и получил четыре бронзовые звезды, в том числе две за доблесть.
Уолтц также имеет опыт работы в Белом доме и Пентагоне, что, по мнению Трампа, делает его идеальным кандидатом для этой стратегически важной роли.
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