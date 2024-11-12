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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп назначил ветерана спецназа Майка Волтца советником по нацбезопасности

Трамп назначил ветерана спецназа Майка Волтца советником по нацбезопасности

Киев  •  УНН

 • 5354 просмотра

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Дональд Трамп назначил конгрессмена Майка Уолтца своим советником по национальной безопасности. Волтц имеет 27-летний опыт службы в спецназе США и опыт работы в Белом доме и Пентагоне.

Дональд Трамп объявил о назначении конгрессмена Майка Волтца советником по национальной безопасности. Об этом сообщено в Truth Social, передает УНН.

Детали

По информации, Майк Уолтц - первый в истории конгрессмен с опытом службы в "зеленых беретах", является ветераном спецназа армии США с 27-летним опытом, в течение которого он неоднократно участвовал в боевых операциях и получил четыре бронзовые звезды, в том числе две за доблесть.

Уолтц также имеет опыт работы в Белом доме и Пентагоне, что, по мнению Трампа, делает его идеальным кандидатом для этой стратегически важной роли.

Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине12 нояб. 2024, 08:53 • 98557 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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